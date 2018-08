Anticipazione Il Segreto: Fe rapisce la figlia di Matias e Marcela

Il Segreto anticipazioni: Fe scompare insieme alla figlia di Matias e Marcela

Stando a ciò che rivelano le anticipazioni de Il Segreto, Fe fa prendere un grosso spavento a Matias e Marcela. La Pérez prende improvvisamente una decisione inaspettata. Scendendo nel dettaglio, nel piccolo paese di Puente Viejo viene messa in atto una vera e propria rivoluzione dei lavoratori contro Donna Francisca. Questa situazione fa riflettere molto Fe, la quale intanto è diventata la proprietaria dell’enoteca. Matias e Marcela lasciano in custodia la loro piccola alla Pérez per qualche ora. La donna è particolarmente legata alla bambina, in quanto l’ha vista nascere. Pertanto, Fe senza dire nulla ai due giovani genitori decide di allontanarsi da Puente Viejo con Camelia. Questa è una scelta inaspettata, che getta nello sconforto totale sia Matias che Marcela, i quali non sanno che fine abbiano fatto Fe e la loro figlia.

Anticipazione Il Segreto: Fe decide di portare Camelia lontano da Puente Viejo

Pur di proteggere la piccola Camelia, Fe decide di rapirla e di portarla via da Puente Viejo. Una scelta inaspettata, visto che non rivela quanto sta accadendo ai due neo genitori. Infatti, Matias e Marcela si recano all’enoteca convinti di trovare Fe e Camelia. In realtà, quando i due arrivano non trovano né la Pérez né la loro piccola. L’ex domestica di Donna Francisca prende tutti i soldi che ha da parte e lascia l’enoteca per raggiungere un posto più sicuro. La notizia sulla loro scomparsa fa subito il giro del paese, in quanto Matias e Marcela iniziano a girare la voce sull’improvvisa assenza di Fe e Camelia per avere notizie. Ma purtroppo i due neo genitori non ottengono risultati positivi e nessuno sa dove la Pérez possa aver portato la neonata.

Anticipazioni Il Segreto: Fe torna a Puente Viejo con Camelia, entrambe sono sane e salve

Matias e Marcela sono preoccupati per l’improvvisa scomparsa della loro bambina, la quale era rimasta in compagnia di Fe. Ed ecco che finalmente la Pérez ricompare a Puente Viejo con la piccola. Infatti, la donna decide di tornare indietro. Subito chiede scusa ai due genitori per averli fatti preoccupare e per non aver detto loro del suo allontanamento con Camelia. Inoltre, Fe fa capire a Matias e Marcela di aver agito per proteggere la loro figlia.