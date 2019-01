Anticipazione Il Segreto: Dolores parte, Tiburcio la tradisce?

Il Segreto anticipazioni: Dolores parte per un viaggio, Tiburcio si innamora di un’altra?

Curiosissime anticipazioni per i telespettatori de Il Segreto. Tra non moltissimo tempo Dolores decide di partire per un lungo viaggio. La madre di Hipolito ha vinto il giro del mondo in 150 giorni. In un primo momento, la pettegola di Puente Viejo pensa di far partire suo nipote Onesimo, ma poi cambia notevolmente idea. La signora non vorrebbe lasciare suo marito Tiburcio da solo. Nonostante ciò, alla fine si convince e si mette in viaggio per dedicare un po’ di tempo a sé stessa. Non appena resta senza sua moglie, il buon Comino inizia a sentirne immediatamente la mancanza e si fa prendere da svariate crisi di pianto e depressione. Gracia vuole aiutarlo in qualche modo e per questo pensa di organizzarle una dolce sorpresa.

Anticipazione Il Segreto: Gracia sorprende Tiburcio, la donna barbuta torna a Puente Viejo

Gracia decide di telefonare la donna barbuta, ex collega del circo di Tiburcio. La nuora di Dolores la fa arrivare in paese per poterle far trascorrere un po’ di tempo insieme al suo amico. Quando la donna arriva a Puente Viejo, tutti restano a bocca aperta. La donna barbuta ha tagliato tutti i peli che le coprivano il viso ed ora Catalina non è altri che una bellissima signora. La nuova arrivata e Comino iniziano a trascorrere sempre più tempo insieme e si intrattengono l’uno con l’altra tra chiacchiere, risate e lunghissime passeggiate. Inutile dire che in paese iniziano a girare immediatamente delle strani voci sul rapporto instaurato tra il marito di Dolores e l’ultima arrivata.

Anticipazioni Il Segreto: Dolores tradita da Tiburcio? Strane voci in paese

E mentre Dolores è ancora in viaggio, Tiburcio continua a distrarsi con la compagnia di Catalina. Don Anselmo e Don Berengario iniziano a preoccuparsi e per questo decidono di mettere sull’attenti Gracia. La moglie di Hipolito si preoccupa e per questo decide di indagare e vederci chiaro.