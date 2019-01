Anticipazione Il Segreto: Antolina vuole uccidere Elsa, il piano

Il Segreto anticipazioni: Antolina prova ad uccidere Elsa, ma lei si salva

Finalmente viene a galla la vera indole di Antolina. Quella che sembrava essere una dolcissima fanciulla si scopre essere una cattivissima donna. Dopo aver fatto credere a tutti di essere incinta di Isaac, quest’ultimo ha deciso di sposarla e mettere da parte il suo grande amore per Elsa. In ogni caso, tutto ciò, non basta a calmare le acque. La bellissima Laguna vuole vederci chiaro e per questo motivo inizia a studiare la situazione e a capire se la sua ex amica stia nascondendo qualcosa. Alla fine, la sorella del defunto Jesus scopre che tra la sua ex domestica e suo fratello c’era una relazione segreta. Elsa comunica tutto a suo padre Amancio e una volta tornato a casa, anche l’uomo scopre tutta la verità sulla relazione tra i due giovani.

Anticipazione Il Segreto: dopo Amancio, Antolina prova ad uccidere anche Elsa

Quando Amancio scopre la verità su suo figlio Jesus cerca di raggiungere Elsa per comunicarglielo. L’uomo ha però un incidente a cavallo e finisce in ospedale. La Laguna raggiunge il suo amato e quando lui si riprende fa sapere alla fanciulla di aver trovato delle lettere appartenenti ad Antolina. Quest’ultima ascolta tutto e quando Elsa esce dall’ospedale, la bionda la raggiunge e la colpisce alla testa, abbandonandola poi nel fiume. Fortunatamente, la Laguna sopravvive grazie a Mauricio che la trova e la porta da Marcela e Consuelo per farla accudire.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa vuole smascherare Antolina

Elsa si riprende e sembra pronta a tutto pur di smascherare la malvagia Antolina. Nonostante ciò, nessuno sembra credere alla versione della Laguna. La dolce e povera figlia di Amancio cerca così di recarsi da Isaac per racconta quanto accaduto, ma chissà se almeno lui le crederà.