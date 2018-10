Annalisa sorprende tutti: la nuova vita da modella e il fidanzato

Annalisa Scarrone, la sua nuova vita divisa tra moda e musica: il fidanzato resta top secret

Annalisa Scarrone, conosciuta anche coma Nali, in questi ultimi mesi ha sorpreso un po’ tutti. La cantante, che si è fatta consocere al pubblico italiano attraverso Amici di Maria De Filippi, non si sta dedicando solo alla musica. Infatti, ultimamente l’abbiamo vista diventare modella. Alla rivista Gente rivela di amare mixare mondi diversi. Secondo Annalisa c’è un immaginario stereotipato legato al cantautore: se un’artista si avvicina al mondo della moda scatta subito un giudizio negativo. La Scarrone ha scelto, però, di andare oltre questa idea. È stato un anno molto importante questo per Annalisa. Lei stessa conferma di aver raggiunto diversi obbiettivi. In particolare, nel corso dell’estate 2018 l’abbiamo vista conquistare gli italiani con il singolo Bye Bye. Un vero e proprio tormentone estivo questo brano, che ancora gira nelle radio. Oggi Annalisa ha scelto di abbandonare quell’immagine che inizialmente aveva dato di sé e si lancia nel mondo della moda, mostrando tutta la sua sensualità e bellezza. Anche la sua vita sentimentale procede a gonfie vele. Ancora, però, la cantante non ha intenzione di rivelare l’identità del suo attuale fidanzato.

Annalisa si divide tra moda e musica: la cantante di Amici diventa modella

Abbiamo conosciuto Annalisa sul palco come una ragazza molto misurata. Ora il pubblico sembra dover mettere da parte questa immagine, in quanto con il brand Tezenis gioca a fare la modella. In particolare, la cantante si è lanciata in questa nuova avventura sfoggiando indumenti intimi. Una vera tentatrice, è stata definita in questi giorni. Anche Trussardi ha scelto di renderla una delle testimonial del suo brand. Dunque, possiamo ufficialmente confermare che Annalisa è entrata nel mondo della moda. “È stato un anno fantastico. Sono riuscita a lavorare con maggiore spontaneità. A essere estroversa. Ho fatti tanti passi avanti”, rivela ora Annalisa, soddisfatta dei suoi ultimi successi.

Annalisa Scarrone fidanzato: resta top secret la sua identità

Annalisa non ha ancora intenzione di rivelare alcun dettaglio riguardante la sua vita sentimentale. Dopo la fine della sua storia d’amore con Davide Simonetta, la cantante di Amici ha ritrovato l’amore a fianco di un altro uomo. “Aspetto ancora un po’ prima di parlarne”, rivela oggi Annalisa. Dunque, ancora vuole tendere top secret l’identità del fidanzato!