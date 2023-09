Annalisa, il drastico cambio look manda tutti in tilt: “Sei matta!”

Annalisa è nel pieno del suo successo e torna a sorprendere tutti con i capelli cortissimi e biondi! Ebbene sì, la cantante di Disco Paradise, brano dell’estate con protagonisti anche Fedez e J-Ax, ha deciso di darci proprio un taglio. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha ormai conquistato la scena musicale in Italia e il successo è tutto meritato, ma ora manda in tilt i fan. Per annunciare il nuovo singolo, Annalisa ha condiviso uno scatto che la ritrae bionda con un pixie cut.

Sembra sole ma è la luna piena

che brucia la schiena di una ragazza sola ????????????#RagazzaSola fuori QUESTO VENERDÌ 8/9 pic.twitter.com/asG1LU9rDa — ANNALISA (@NaliOfficial) September 4, 2023

Stravolge il suo hair look con un cambiamento drastico, che sta raccogliendo vari commenti. “Ti amo Annalisa, sei pazza”, “Tutto così perfetto”, “Mamma mia Annalisa”, “Sei pazzesca” e ancora “Madre Annalisa sei matta”. Questi sono alcuni dei tantissimi commenti che è possibile notare sotto la foto da lei condivisa sui social network in queste ore che la ritrae con i capelli cortissimi e biondi. C’è chi è convinto che con questo nuovo hair look Annalisa somigli molto a Katy Perry.

Questa è la seconda volta che stupisce il pubblico che la segue. Lo scorso mese di maggio aveva sfoggiato per la prima volta un caschetto castano con la frangia per annunciare la nuova canzone. L’hair look era, però, rappresentato da una parrucca, usata solo per girare il video del singolo Mon Amour. Dunque, al momento, non c’è certezza riguardo al pixie cut biondo. Anche questa volta Annalisa potrebbe aver optato per una parrucca.

Annalisa bionda e con i capelli biondi per Ragazza sola

La cantante ha annunciato Ragazza sola, che rappresenta il terzo capitolo del racconto. Infatti, la cantante con il nuovo singolo andrà a proseguire il discorso iniziato con Bellissima e Mon Amour, brani che hanno conquistato la scena musicale negli ultimi mesi. Infatti, entrambi hanno ottenuto il triplo Disco di Platino.

La nuova canzone di Annalisa va ad anticipare l’album E poi siamo finiti nel vortice, che sarà disponibile il 29 settembre 2023. Ragazza sola è una canzone scritta dalla stessa cantante e da Alessandro Raina e Davide Simonetta. Precisamente il brano uscirà venerdì 8 settembre.

“Sembra sole, ma è la luna piena che brucia la schiena di una ragazza sola”, ha scritto Annalisa come didascalia della foto che la ritrae con i capelli corti e biondi.

Il bel periodo che sta vivendo la cantante non riguarda solo il lavoro, ma anche la sua vita privata. Infatti, lo scorso mese di luglio ha sposato Francesco Muglia.