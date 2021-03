Annalisa Vs sala stampa dopo Sanremo: provocazione su Amici, lei replica

È in corso una guerra tra Annalisa e i giornalisti della sala stampa di Sanremo. Non tutti ovviamente, ma almeno tre di loro. Qualcuno avrà anche notato che c’è stato un po’ di gelo tra Annalisa e i tre giornalisti in questione ieri durante lo speciale di Domenica In sul festival. Un appuntamento fisso con Mara Venier che invita i cantanti in gara a esibirsi di nuovo e apre il confronto con gli ospiti sul palco. Tra questi ci sono dei volti ormai noti al pubblico, sia perché fanno parte della sala stampa di Sanremo e dicono la loro in altre trasmissioni televisive sia perché sono ospiti ad Amici di Maria De Filippi. A volte per giudicare una sfida ma soprattutto durante la finale del Serale.

Ebbene, Annalisa probabilmente non ha gradito alcune critiche ricevute dalla sala stampa sulla sua Dieci, con cui ha gareggiato. I voti dei giornalisti hanno anche un po’ penalizzato la cantante, che è scesa in classifica dopo la serata in cui ha votato proprio la sala stampa. Con i voti della giuria demoscopica e dell’orchestra infatti Annalisa era seconda nella classifica generale. La sala stampa l’ha classificata 17esima, quindi si è ritrovata poi quarta nella generale. Così nelle scorse ore Annalisa ha smesso di seguire su Instagram alcuni giornalisti. I fan su Twitter ne sono certi: Annalisa ha unfollowato Luca Dondoni, Paolo Giordano e Andrea Laffranchi.

Di tutta risposta Giordano ha postato tra le sue stories su Instagram quella che sembra una provocazione a tutti gli effetti. Il giornalista ha postato la foto di Virginio con la coppa di Amici: nella sua edizione Annalisa arrivò al secondo posto, proprio dietro Virginio. Forse lui stesso aveva gioito per la vittoria di Virginio? Avrà fatto quindi intendere che non gli piace molto Annalisa sin dai tempi del talent di Maria De Filippi? I fan della Scarrone comunque non hanno gradito questa provocazione, così si sono riversati sui social per difendere la cantante. Forse proprio per questo motivo Annalisa ha deciso di intervenire per invitare tutti alla calma. Su Twitter la cantante ha scritto:

“Regola fondamentale: ognuno è libero di esprimere la propria opinione e quindi chiedo a tutti di concentrarci sulle cose belle che sono tantissime! Non insultiamo nessuno e stiamo sereni pensando al bellissimo futuro che ci aspetta!”

