Annalisa Chirico, rifatta e innamorata: le parole su Salvini e Montezemolo

Annalisa Chirico è rifatta: la verità sui rapporti con Matteo Salvini e Luca Cordero di Montezemolo

Annalisa Chirico è rifatta. La giornalista si è ritoccata il naso, come confessato nel corso di un’intervista al programma radiofonico Un giorno da pecora. “Avevo una gobbina che non mi piaceva. L’ho rifatto in una clinica privata, ho speso circa 6mila euro”, ha confidato l’esperta di politica e costume. In realtà non è la prima volta che Annalisa confessa il suo ritocchino estetico: già durante una puntata di CR4- La Repubblica delle donne, dove ha ricoperto il ruolo di opinionista fissa, ha ammesso la verità. Nell’ultima intervista ha voluto pure fare chiarezza su due amicizie importanti della sua vita: quella con Matteo Salvini e quella con Luca Cordero di Montezemolo.

Annalisa Chirico: nessuna storia con Salvini e Montezemolo

“Con Salvini siamo amici da molto tempo. La nostra amicizia è nata da un’intervista che gli feci per il Foglio”, ha chiarito Annalisa Chirico nella trasmissione di Radio 1. La 32enne ha aggiunto di non aver apprezzato l’appellativo di “badante volontaria” che le è stato affibbiato da Dagospia dopo le foto in barca con Luca Cordero di Montezemolo. “Questa cosa l’ho trovata un po’ sgradevole ma forse si riferiva al divario d’età. Luca è molto dinamico ed agile. Lui non è il mio fidanzato”, ha puntualizzato la Chirico.

Annalisa Chirico è single ma innamorata di un uomo

Annalisa Chirico è single ma innamorata di un uomo dall’identità top secret. “C’è qualcuno che mi piace, sono un po’ innamorata. Lui lo sa? Quasi, glielo faccio capire… ma quando sono innamorata divento un po’ maldestra, tipo Bridget Jones”, ha confessato la giovane.