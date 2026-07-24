Anna Tatangelo spiazza tutti a Battiti Live, “mio figlio rimorchia” e la rivelazione sul nuovo compagno

Anna Tatangelo, stuzzicata da Ilary Blasi, si è lasciata andare a sorpresa ad alcune curiose confidenze familiari sul palco di Tim Battiti Live. Nella puntata trasmessa su Canale 5 giovedì 23 luglio, la cantante di Sora, al termine dell’esibizione, è stata raggiunta dalla conduttrice romana che le ha domandato come stesse procedendo la sua vita sul versante privato, riferendosi alla nascita della piccola Beatrice. Si tratta della seconda figlia dell’artista, nata lo scorso gennaio, frutto d’amore della relazione vissuta con l’allenatore di calcio Giacomo Buttaroni. Tatangelo è mamma anche di Andrea, il figlio 16enne avuto con l’ex compagno Gigi D’Alessio. E proprio sull’adolescente mamma Anna ha fatto una confessione che ha lasciato tutti di stucco.

Anna Tatangelo a Tim Battiti Live: le confessioni sul figlio Andrea e sul compagno Giacomo Buttaroni

Tatangelo ha intonato i brani “Notte poetica” (in coppia con Welo), “Ragazza di periferia” e “Un nuovo bacio”, animando la piazza di Trani e il pubblico sintonizzato su Canale 5. Sul palco si è presentata con un completo tempestato di paillettes argentate, sotto al quale ha fatto capolino un top nero. Dopo la performance, Ilary Blasi, nel consueto momento dedicato alla rapida chiacchierata con i cantanti, le ha fatto alcune domande.

Le due donne sono finite a parlare di quando lo scorso anno Tatangelo fu protagonista a Tim Battiti Live con il pancione. Allora era incinta di Beatrice. Dopo aver ricordato l’episodio, l’ex moglie di Francesco Totti, oggi promessa sposa di Bastian Muller, ha voluto sapere come si sente oggi che è diventata mamma bis. “I miei figli sono la mia gioia più grande. Devo dire che Andrea e il mio compagno mi aiutano molto”, ha spiegato, riferendosi al suo primogenito e al compagno. Tra l’altro, con la menzione a Buttaroni, ha messo a tacere le indiscrezioni che da mesi sostengono che il legame con l’allenatore non navighi in buone acque.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché a proposito del figlio adolescente, ha aggiunto: “Andrea rimorchia come un pazzo! Tutti mi dicono che sono bella e brava, però tuo figlio è un bono da paura”. Ilary Blasi ha mostrato un sorriso divertito, chiedendo poi alla cantante di farle conoscere Buttaroni.

Giacomo Buttaroni riservatissimo

Tatangelo è diventata mamma per la prima volta nel 2010, quando faceva coppia con Gigi D’Alessio. Il 3 gennaio 2026 ha accolto Beatrice, il cui padre è il già citato Buttaroni, uomo lontano dal mondo dello spettacolo e riservatissimo.