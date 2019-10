Anna Tatangelo risponde alla frecciatina di Dolcenera

Cosa è successo tra Anna Tatangelo e Dolcenera: c’entra il Festival di Sanremo 2006

Anna Tatangelo ha prontamente replicato all’ultima frecciatina di Dolcenera. Ospite di Vieni da me, il programma Rai di Caterina Balivo, la cantautrice pugliese ha lanciato una stoccata alla collega. Argomento il Festival di Sanremo 2006, al quale hanno partecipato entrambe. Anna con la canzone Essere una donna mentre Dolcenera con Com’è straordinaria la vita. La compagna di Gigi D’Alessio ha vinto la categoria delle Donne mentre Dolcenera si è classificata al secondo posto. Un risultato che forse non è mai andato troppo giù a Dolcenera – vero nome Emanuela Trane – che ne ha parlato nella trasmissione di Rai Uno.

Le parole di Dolcenera sulla Tatangelo e la risposta di Anna

“A Sanremo 2006 vinse Anna Tatangelo nella categorie donne. Meritavi tu?”, ha domandato Caterina Balivo a Dolcenera. All’inizio la cantante si è dimostrata titubante ma poi non si è tirata indietro e ha ammesso: “No dai ragazzi, è proprio una cosa che non si può mettere insieme il pesce con il caviale. Comunque sì, meritavo di vincere io”. La replica di Anna Tatangelo non si è fatta attendere: è arrivata via radio, a 105 Take Away, dove l’ex ragazza di periferia ha replicato con un’altra frecciatina. “Io il pesce e lei il caviale? In genere lascio cadere le cose. Il pesce piace a tutti ma il caviale fa schifo a un sacco di gente”, ha dichiarato Lady Tata.

Dolcenera e Anna Tatangelo: è ufficialmente guerra?

Dopo la risposta di Anna Tatangelo, è ufficialmente guerra con Dolcenera? Lo scopriremo solo vivendo… Intanto trovate in basso i video di Essere una donna e Com’è straordinaria la vita, tra i brani più belli delle due giovani cantanti.