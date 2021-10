Anna Tatangelo torna in onda oggi con una nuova puntata di Scene da un matrimonio. Super Guida Tv ha intervistato la cantante per raccogliere le sue prime impressioni a distanza di sette giorni dal debutto. Ebbene, la Tatangelo non ha nascosto che non si aspettava gli ascolti registrati, ma ciò che le interessava di più era dare al pubblico un programma familiare e genuino, che raccontasse le emozioni e i sentimenti che a volte si danno troppo per scontati. Per lei Scene da un matrimonio è un’esperienza diversa dalle altre, perché non c’è un palco e non ci sono i riflettori puntati su di lei.

Ci sono stati momenti più emozionanti di altri durante le riprese del programma. Per esempio la sera prima delle nozze era sempre un’impennata di emozioni, quando incontrava gli sposi e ascoltava le loro sensazioni. E poi si emozionava quando vedeva la madre accompagnare lo sposo all’altare, più che il padre con la sposa. Essendo madre riusciva a vivere in maniera diversa quel momento. Lei si è rivista in televisione, non ha mancato di fare un po’ di autocritica ma è normale. Ci sono sempre cose che le piacciono di più e cose che le piacciono meno, ma apprezza la naturalezza di questo programma. Le piace la possibilità di essere spontanea e di mettersi nei panni di chi intervista, come lo sposo e la sposa. Altri però hanno espresso critiche diverse, sui social e altrove. Per molti sarebbe un format vecchio. La Tatangelo ha risposto così alle critiche:

“Non mi sento di replicare nulla. In questi venti anni dal mio primo Festival di Sanremo le critiche hanno fatto parte del gioco. L’importante però nella vita è non passare inosservati. E’ sempre un bene che se ne parli”

Ma a proposito del Festival di Sanremo, spesso è saltato fuori il suo nome come presenza femminile sul palco dell’Ariston. Anche l’anno scorso è successo, per esempio. Le piacerebbe tornare più come cantante o come conduttrice, ora come ora? Ebbene, le piacerebbe farlo in entrambi i modi. L’anno prossimo saranno ben 20 anni dal suo primo Sanremo, per questo sarebbe bello tornare per lei e dimostrare tutto ciò che ha imparato in questi vent’anni. Non solo nella musica, sia chiaro, ma anche nella conduzione e nel ballo.

Insomma, è chiaro che Anna Tatangelo accetterebbe di condurre Sanremo: “Sarebbe una soddisfazione enorme. Non mi è mai arrivata una proposta ufficiale come co-conduttrice anche se da qualche anno gira il mio nome”.