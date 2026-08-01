Anna Tatangelo “ha ricevuto la proposta di matrimonio”: foto e retroscena

Torna ad accendersi il gossip sulla vita privata di Anna Tatangelo. La cantante di Sora sarebbe pronta per il grande passo con Giacomo Buttaroni. Questo almeno è ciò che sostiene l’esperta di gossip Deianira Marzano, rilanciando uno scatto pubblicato dalla stessa artista in cui si vedono due mani intrecciate e un anello. Nelle scorse ore, ‘Lady Tata’ ha postato sui social un carosello di foto delle sue recenti vacanze al mare, immortalando alcuni dolci momenti trascorsi con la figlia Beatrice e con il compagno. Ad attirare l’attenzione è stata un’immagine molto particolare…

Anna Tatangelo ha ricevuto la proposta di matrimonio da Giacomo Buttaroni: l’indiscrezione

Tra le immagini della piccola Beatrice (mai ripresa in volto), Tatangelo, nell’album in questione, ne ha fatta spuntare una in cui ha ripreso la sua mano intrecciata a quella di Buttaroni. Non è passato inosservato l’anello indossato dall’artista. Deianira Marzano ha ripubblicato tra le sue storie Instagram la foto, sostenendo che la cantante abbia ricevuto la proposta di matrimonio. “Auguri ad Anna per questo nuovo capitolo della sua vita”, ha scritto l’esperta di gossip, che dà quindi per certo che la musicista si sposerà.

Tatangelo e Buttaroni: parola d’ordine “privacy”

Tatangelo ha vissuto una lunga relazione con Gigi D’Alessio, con il quale ha avuto un figlio nel 2010, Andrea. Il legame è stato reso noto nel 2006 e si è concluso definitivamente nel 2020. Dopo la rottura, la cantante ha avuto una frequentazione con il rapper Livio Cori e poi con il modello Mattia Narducci. Infine ha conosciuto Giacomo Buttaroni, uomo riservatissimo e lontano dal mondo dello spettacolo. I due sono diventati genitori di Beatrice lo scorso 3 gennaio.

Buttaroni, da quando fa coppia con l’artista, non ha mai rilasciato alcuna intervista e non è mai apparso in tv. Di lui si sa poco, se non che è un allenatore di calcio. Tatangelo, quando a Verissimo ha parlato della nascita della seconda figlia, si è limitata a dire che il suo compagno le è stato al fianco e che è una persona presente. In sintesi, entrambi vogliono il più possibile difendere la loro privacy e vivere senza i riflettori della cronaca rosa puntati addosso.