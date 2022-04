Anna Tatangelo e Livio Cori si sono detti addio. Una rottura del tutto inaspettata se si considera che fino a pochi giorni fa, sui social, i due si mostravano in atteggiamenti romantici e affettuosi. Ma si sa che la vita in rete è una cosa mentre quella reale è tutt’altra musica. E infatti, come ha spiegato Chi Magazine nell’ultimo numero in edicola, dietro alle pose Instagram tutte amore e felicità, la coppia da tempo non si trovava. In particolare il settimanale diretto da Alfonso Signorini parla di continui “malumori”. Questa sarebbe la causa principale del naufragio sentimentale. Inoltre aggiunge che a scrivere la parola fine sulla relazione è stata l’ex di Gigi D’Alessio, la quale, per via dei “mal di pancia”, ha pure fatto pulizia degli scatti social con Cori sul suo profilo.

Anna Tatangelo è di nuovo single: sulla rottura con Livio Cori hanno pesato le incomprensioni

E pensare che il gossip aveva pure mormorato di progetti di nozze e figli. La cantante di Sora, quando le veniva prospettato un simile scenario, era solita rispondere che ogni cosa sarebbe dovuta arrivare a suo tempo, con calma. E invece con il tempo è arrivata la rottura dopo circa un anno d’amore. Sono quindi state le incomprensioni caratteriali a far deragliare il rapporto e non i tradimenti, a scanso di equivoci. Quel che è certo è che Lady Tata ora è di nuovo single.

Chi invece ha trovato serenità e ristoro sentimentale è il suo ex compagno storico Gigi D’Alessio che, dopo aver chiuso con la Tatangelo, si è accasato con Denise Esposito, giovane ragazza con alle spalle studi in giurisprudenza. Da poco il cantante campano è pure diventato papà e Denise naturalmente neo mamma. La love story è vissuta con assoluto riserbo.

La Esposito non fa parte del mondo dello spettacolo e pare che non ci voglia nemmeno entrarci. Anche sui social è assai parsimoniosa e centellina i post. Stesso discorso vale per D’Alessio che, dopo essere stato assediato dal gossip del Bel Paese per anni, è in cerca di tranquillità e pace.