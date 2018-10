Anna Safroncik incinta? L’attrice de le 3 Rose di Eva mostra un pancino sospetto

Anna Safroncik in dolce attesa? Le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano un pancino sospetto

L’amatissima Anna Safroncik de Le 3 Rose di Eva è incinta? A insinuare il dubbio è stato oggi il settimanale Chi proprio nel suo ultimo numero. Il giornale di Alfonso Signorini, infatti, ha pubblicato delle immagini alquanto eloquenti di Anna dove, beccata in giro per Roma, non è riuscita a nascondere all’occhio vigile dei paparazzi il suo pancino sospetto. L’attrice, essendo sempre stata molto restia al gossip, non si è ancora espressa sulla cosa. Per avere la conferma (o la smentita) non ci resta dunque che aspettare l’annuncio ufficiale della Safroncik.

Anna Safroncik incinta? L’attrice mostra un pancino sospetto

“Roma. Anna Safroncik passeggia e scrive sul cellulare per le vie della capitale” è stato scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi accanto alle foto dell’attrice de Le 3 rose di Eva. La stessa, come stato poi aggiunto “Di profilo mostra un pancino sospetto”. Anna Safroncik , da ben due anni, è legata sentimentalmente al dj romano Tommaso Cicchinelli che, se l’indiscrezione di Chi si confermasse vera, potrebbe presto diventare padre. Come ribadito sopra, però, prima di dare per certa la notizia aspettiamo che sia la stessa Anna a pronunciarsi.

Anna Safroncik: dopo Le 3 Rose di Eva si candida al Grande Fratello ma Barbara d’Urso ha la meglio

Per diverso tempo, l’anno scorso, il nome di Anna Safroncik è saltato spesso fuori quando si parlava dei nomi in lizza per la conduzione del Grande Fratello. Una volta subentrata Barbara d’Urso, però, Anna Safroncik ha dovuto rinunciare al progetto. Insieme a lei, come molti sanno, avrebbe concorso per il ruolo anche Belen Rodriguez che, tuttavia, alla fine non è stata scelta ed è tornata a concentrarsi su altri lavori. Riusciranno la Safroncik e Belen ad avere, prima o poi, un programma tutto loro? Staremo a vedere.