Anna Pettinelli, indovina con chi va a cena: d’Urso o Maria? Replica secca

Anna Pettinelli a ruota libera: “A cena con Barbara d’Urso o Maria De Filippi?”. La replica netta. E sulla figlia a The Voice: “Storia non pulita, ecco perché”

Anna Pettinelli a ruota libera. La speaker radiofonica si è confessata in una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, ripercorrendo la sua carriera passata e facendo il punto sul presente, oltre a rispondere a una domanda secca su Barbara d’Urso e Maria De Filippi. Di recente è comparsa molto sul piccolo schermo: prima come concorrente a Temptation Island Vip, poi come professoressa ad Amici. Infine ad Amici Speciali, ‘costola’ del programma di Canale 5 in onda in queste settimane. E a proposito di tv, Anna è anche tornata su un fatto che fece discutere e in cui si trovò coinvolta involontariamente: la partecipazione della figlia a The Voice. “Una storia non pulitissima”, spiega la Pettinelli…

“A cena con Maria De Filippi tutta la vita”, Anna Pettinelli si svela

Anna si è legata di recente agli show della moglie di Costanzo anche se non è raro trovarla nei salotti di Barbara d’Urso. Se dovesse scegliere con chi andare a cena? “Maria tutta la vita”, risponde in modo secco e lasciando poco spazio ai dubbi. La conduttrice pavese l’ha arruolata per Amici quest’anno... “Quella con Maria è stata l’esperienza più bella degli ultimi venti anni: mi sono divertita da matti nell’insegnare ai ragazzi cos’è la musica, cos’è un vinile.” Si plana sulla partecipazione della figlia Carolina a The Voice…

Anna Pettinelli e la vicenda della figlia a The Voice

“Quella è una storia non pulitissima”, afferma Anna. “Si è iscritta senza rivelare di me – aggiunge – lo hanno scoperto in corso d’opera. E hanno provato a mettermi in mezzo. Gli è andata male. Poi mi sono presentata in trasmissione per le semifinali, con la promessa di non venire inquadrata. Invece hanno puntato la telecamera su di me e mi sono nascosta sotto la poltrona.”