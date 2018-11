Anna Moroni: grave lutto per la cuoca. Le parole di Elisa Isoardi

Anna Moroni: grave lutto per la cuoca romana. Inizialmente a destare apprensione sono state le parole di Elisa Isoardi durante la diretta de ‘La prova del cuoco’

Anna Moroni è stata colpita da un grave lutto: assieme alla famiglia piange la morte della sorella. Lo scrive Fanpage.it che ha raggiunto l’entourage della donna. A lanciare l’allarme è stato un saluto criptico di Elisa Isoardi durante la diretta de “La prova del cuoco“. La conduttrice infatti ha salutato la Moroni non senza apprensione, pur tuttavia non fornendo ulteriori dettagli: “Qui è stata per tanti anni e purtroppo ha subito una cosa brutta in famiglia, quindi noi le mandiamo un abbraccio fortissimo”.

Anna Moroni piange la scomparsa della sorella

A far luce sulla vicenda è stato Fanpage.it. “Nelle ultime ore è morta la sorella di Anna Moroni, secondo quanto appreso da Fanpage.it dopo aver contattato il suo entourage. Al momento non si conoscono altri dettagli sul lutto che ha coinvolto la famiglia del volto televisivo“, si legge sulla testata giornalistica online. La cuoca romana aveva lasciato il programma della rete ammiraglia Rai dopo l’addio di Antonella Clerici. A darne notizia e a spendere parole sulla decisione di dire stop alla trasmissione fu la stessa Moroni, confessandosi al settimanale Spy: “Per tanti anni la trasmissione è stata la mia famiglia. E come in tutte le famiglie ci sono state gioie e dolori. Ma è stata comunque un’esperienza stupenda. Mi sono emozionata accanto ad Antonella Clerici nell’ultima puntata: ho pianto anch’io“.

Anna Moroni e la tv: “Volevo smettere, ma poi è arrivata la proposta giusta”

La Moroni sembrava non voler più tornare in tv dopo aver detto basta a La Prova del cuoco. Poi però è arrivata la proposta di Mediaset. Per lei c’era posto nella squadra di “Ricette all’italiana”. Anna a quel punto è tornata sui suoi passi e ha deciso di riprendere a fare tv: “Devo dire la verità. Quando è finito a maggio, avevo detto basta con la televisione perché finendo con Antonella per me era finita anche in tv. Poi è passata l’estate è arrivato settembre e mi sono vista a casa, sola a cucinare e vedere la tv. Mi sono detta: ‘No, così non va bene’. Poi mi arriva una telefonata di mia figlia: ‘Ti cercano'”.