Anna Maria Barbera lascia senza parole: Mara in difficoltà con Sconsolata

Anna Maria Barbera sconvolge il pubblico a Domenica In: Sconsolata mette in difficoltà Mara Venier

Anna Maria Barbera, meglio conosciuta come Sconsolata, lascia un po’ tutti senza parole a Domenica In. Il pubblico non può non notare la difficoltà di Mara Venier nell’intervistare l’attrice comica. Il motivo? La donna appare a volte come l’abbiamo conosciuta, divertente e simpatica, ma nel rispondere alle domande personali spiazza i telespettatori. Gli occhi di Anna Maria, a detta del pubblico di Rai Uno, direbbero molto. Sono in tanti coloro che notano in Sconsolata tanta tristezza. Quando Mara le chiede come sta, lei decide di non sbilanciarsi ma lancia solo qualche dichiarazione. Lei stessa ammette di non voler parlare di fronte alle telecamere di determinate cose, poiché anche sua madre sta assistendo alla sua intervista. “Devo contenermi in quello che dico, mia mamma ci sta guardando”, dichiara l’attrice. La Venier appare abbastanza in difficoltà, poiché non riesce a ricevere delle risposte complete alle sue domande. Anna Maria preferisce non lasciarsi troppo andare e questo Mara non può non intuirlo. Infatti, la Venier rivela di vederla abbastanza “enigmatica”.

Domenica In, il pubblico nota in Anna Maria Barbera tanta tristezza

“Ma che ci vai a fare a Domenica In se poi non rispondi a nessuna domanda???” e ancora “Questa donna è in piena depressione, mi stringe il cuore vedere Anna Maria così”. Questi sono solo alcuni dei tanti messaggi che i telespettatori stanno condividendo al momento sui social, mentre assistono a questa difficile intervista di Sconsolata. Molti ammettono di vedere tanta tristezza nei suoi occhi, ma lei non conferma e non nega di avere qualche problema. Eppure il pubblico sembra essere ormai certo che qualcosa nella vita di Anna Maria non proceda nel migliore dei modi. “La fragilità di Anna Maria Barbera è toccante. Spesso dietro a tanta comicità c’è una sensibilità profonda”, si legge ancora sul web.

Anna Maria Barbera: l’intervista con Mara non procede nel migliore dei modi

Mara tenta in tutti i modi di gestire al meglio questa intervista e va avanti con le domande. Dopo di che, la conduttrice vuole aprire un siparietto divertente, facendo cantare l’attrice. Quest’ultima, però, rivela di aver preparato un monologo per una telespettatrice che ha chiesto aiuto a Domenica In, convinta di avere di non essere abbastanza per il suo fidanzato. Mara ammette di non sapere nulla di ciò, ma le permette comunque di fare questo monologo. Ad un certo punto, la conduttrice è costretta a chiedere ad Anna Maria di concludere, poiché deve andare avanti con il programma.