Anna Marchesini ricordata da Lopez e Solenghi: lacrime a Domenica In

Anna Marchesini, il ricordo a Domenica In: Massimo Lopez e Tullio Solenghi non trattengono la commozione

Un ricordo commovente quello su Anna Marchesini fatto da Tullio Solenghi e Massimo Lopez a Domenica In. Mara Venier non può fare a meno di ricordare la nota attrice comica, con cui i due ospiti hanno per ben 12 anni formato un trio speciale. Insieme, tutti e tre, sono stati amati dal pubblico in tutti i teatri. E ora, ricordando la sua morte, Solenghi non riesce a trattenere le lacrime. Un trio completo, che per anni ha entusiasmato e divertito gli italiani. Purtroppo nell’anno 2016, a soli 63 anni, Anna ha perso la vita, a causa di una lunga malattia che l’ha colpita, l’artrite reumatoide. A darne l’annuncio era stato il fratello Gianni su Facebook, sconvolgendo un po’ tutta l’Italia. La nota attrice era diventata celebre nel nostro Paese proprio attraverso il trio composto anche da Tullio e Massimo. I due, ancora oggi, ricordano Anna prima dei loro spettacoli. In particolare, entrambi rivelano un dettaglio molto commovente, che riguarda proprio la difficile assenza della Marchesini.

Anna Marchesini, le parole di di Tullio Solenghi in lacrime: “Una cosa incredibile”

Tullio e Massimo raccontano a Domenica In di andare ancora a cercare il primo camerino, dietro le quinte, prima degli spettacoli. Infatti, i due attori ricordano che Anna voleva sempre utilizzare il primo camerino presente. La coppia di comici parla della scomparsa della loro cara amica e compagna di lavoro con grande tristezza. Anche Mara Venier non può trattenere le lacrime di fronte a tanta commozione. Forti gli applausi del pubblico presente in studio di fronte ai racconti dei due comici. A casa i telespettatori commentano con grande emozione sui social. “Noi abbiamo un pubblico particolare: in platea ci sono sempre persone che hanno qualcosa legato a quei 12 anni di trio e questa è una cosa incredibile”, dichiara Solenghi in lacrime.

Anna Marchesini, le parole di Mara Venier a Domenica In

Solenghi non trattiene le lacrime, mentre Lopez abbassa la testa per cercare di non piangere. A questo punto, Mara ci tiene a dire la sua al riguardo: “Avevo pensato a tutt’altra intervista, ma non può non essere così. Io ho intervistato Anna qualche anno fa, lei da lassù ci guarda e sorride così, le volevamo tutti bene”.