Anna Lou furbetta, omette dettagli e ‘frega’ i giudici di Ballando

Anna Lou Castoldi ha mostrato sin dalla prima puntata di Ballando con le stelle di essere una ragazza complessa. L’aggettivo non viene usato in termini negativi, anzi. La complessità di questa ragazza risiede nel bagaglio mediatico che l’accompagna da sempre. Infatti la figlia di Asia Argento e di Morgan porta il peso ingombrante della sua famiglia. Lei ha dovuto doppiamente dimostrare il suo valore prendendo le giuste distanze da chi l’ha preceduta a Ballando. Infatti sia Asia Argento che Morgan hanno conquistato Ballando a suon di “siparietti”. Le discussioni con Selvaggia Lucarelli hanno fatto da padrone durante le loro esibizioni. Ma questo non è il caso di Anna Lou.

Lei infatti ha mostrato se stessa attraverso il ballo. Le sue esibizioni sono certamente frutto di un grande impegno ma anche di grande intelligenza. Le performance portate in scena da Anna Lou e dal compagno di ballo Nikita lasciano sempre tutti senza parole. In parallelo alle esibizioni ci sono poi le riflessioni dei vip-ballerini. E anche in questo caso la figlia di Asia Argento dimostra una certa furbizia. La ragazza, senza aloni di patetismo, non perde occasione di raccontare il suo passato complicato. Caratterizzato da momenti di profonda insicurezza.

Anna Lou e il suo modo apparentemente sincero di raccontarsi

Come precisato anche nel paragrafo precedente, Anna Lou è certamente molto intelligente. Questa sua caratteristica può comportare anche il rischio di romanzare i propri racconti. Il che non significa che non siano veri ma che, secondo noi, siano riadattati per essere mostrati al pubblico. Ci racconta solo quello che vuole e lo fa selezionando le parti del suo passato che ritiene giuste per Ballando. Il fatto di aver conquistato facilmente giuria e pubblico ha certamente dato maggiore sicurezza alla figlia di Morgan.

Una sicurezza che stona leggermente con quanto emerge, appunto, dal suo passato. Persino Selvaggia Lucarelli la adora. Al punto che non viene mai detta una cosa a suo sfavore. Il che non è sempre positivo perché a lungo andare potrebbe annoiare e risultare poco costruttivo. È anche vero che il percorso di Ballando è ancora lungo per cui avremo tempo di scoprire meglio Anna Lou. E capire se si tratta di una persona sincera o di un personaggio. Probabilmente anche noi subiamo la scia negativa lasciata dai genitori e fatichiamo a fidarci completamente. Siamo pronti a ricrederci.