Anna Falchi oggi, come sta trascorrendo la quarantena la showgirl

Tra le tante coppie divise dal Coronavirus c’è anche quella formata da Anna Falchi e Andrea Ruggeri. La soubrette e il deputato di Forza Italia non si vedono da circa un mese e mezzo. Il motivo è presto detto: la coppia ha scelto di non convivere nonostante si tratti di un legame stabile e duraturo. E così Anna e Andrea sono costretti a fare a meno dell’amore ai tempi del Covid-19. La Falchi sta vivendo questi giorni complicati accanto alla figlia Alyssa, avuta dall’ex fidanzato Denny. Insieme alla piccola la 47enne si destreggia tra compiti e giochi, senza dimenticare la cucina e l’attività fisica. Ma la Falchi segue molto anche le serie tv e i film, che la tengono sveglia fino a tardi.

Le parole di Anna Falchi sul fidanzato Andrea Ruggeri

“Mi manca il mio fidanzato, non lo vedo da un mese e mezzo. Vorrei riabbracciarlo fisicamente, baciarlo, mi manca il contatto fisico con il mio fidanzato. Ci siamo privati di questa cosa importante che è l’amore. Sono tanti anni che stiamo insieme, ma non conviviamo. È una prova. Abbiamo fatto questa scelta. E penso proprio che ne sto uscendo più innamorato di prima“, ha ammesso Anna Falchi a I Lunatici, il programma di Rai Radio 2. La showgirl e il politico (che è anche un avvocato, autore e giornalista tv nonché il nipote di Bruno Vespa) sono felicemente fidanzati dal 2012.

Anna Falchi racconta la sua quarantena con Alyssa

“Le mie giornate casalinghe? Dipende, qualche volta faccio tardi davanti alla televisione davanti a serie o a film. Mi alleno in casa, faccio un po’ di cardio e poi faccio esercizi ogni giorno per una parte diversa del corpo. Mi piace anche cucinare, faccio la spesa ogni quattro giorni, cercando di sbrigarmi per non creare ulteriori file. Ho tutto sotto casa, vado a piedi. Amo cucinare, mi piace molto mettermi alla prova ai fornelli. Nel pomeriggio mi dedico alle lezioni online con mia figlia, la aiuto a fare i compiti e nel frattempo ripasso”, ha raccontato Anna Falchi.