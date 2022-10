Anna Falchi non è più legata ad Andrea Ruggieri, politico e nipote di Bruno Vespa. I due si sono amati per oltre dieci anni e quando hanno deciso di andare a convivere il loro legame si è spezzato improvvisamente. Non senza livori: in una recente ospitata radiofonica a Un giorno da pecora l’ex deputato di Forza Italia ha ammesso che la rottura non è avvenuta nel migliore dei modi e non ha apprezzato il comportamento della Falchi e come è riuscita a cambiare pagina velocemente.

Andrea Ruggieri ha infatti raccontato a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari su Rai Radio1:

“Con Anna ci siamo lasciati, è stata una cosa dolorosa, come sempre quando finiscono queste storie. Io poi avevo decretato che quella sarebbe stata la mia famiglia e quindi mi fa ancora meno piacere. E poi ci sono le modalità con cui è finita: lei ha parlato coi giornalisti facendo interviste che mi ha tenuto nascoste invece che con me, e questo è stato ancora meno simpatico. Alla fine a conti fatti credo di averci guadagnato io”

Andrea Ruggieri ha inoltre rivelato di non aver mantenuto alcun tipo di rapporto con Anna Falchi nonostante i tanti anni vissuti insieme:

“Non si resta amici quando si sta insieme così tanto. È andata così, fa parte della vita e io comunque ad Anna vorrò sempre bene”

Il nuovo amore di Anna Falchi

Dalla scorsa estate Anna Falchi è vicina ad un altro uomo: Walter Rodinò, esperto di comunicazione classe 1972. La conduttrice de I Fatti Vostri ha spiegato che i problemi con Andrea Ruggieri sono iniziati con la convivenza: è stato difficile per entrambi, da sempre autonomi e indipendenti, riuscire a condividere gli stessi spazi. Inoltre l’italo-finlandese non si sentiva più amata come un tempo.

Anna Falchi non ha esitato a definire Andrea Ruggieri l’uomo più importante della sua vita ma ora tutte le sue attenzioni sono per Walter, che sta cercando di conoscere in maniera più approfondita. L’uomo ha due figli nati da un precedente rapporto e a detta della Falchi questo aiuta molto ad avere un linguaggio comune.

Chi è il compagno Andrea Ruggieri

Anna Falchi (50 anni) e Andrea Ruggieri (46 anni) si sono conosciuti e innamorati nel 2011. Il primo incontro è avvenuto grazie ad alcuni amici in comune. Lui è il nipote di Bruno Vespa. Dopo aver svolto le attività di avvocato e giornalista, Ruggieri è stato dal 2018 al 2022 deputato per Forza Italia.

Andrea non è mai stato sposato e non ha avuto figli. Al contrario Anna è mamma di Alyssa, 11 anni, avuta dal breve legame con l’imprenditore Danny Montesi. Una liaison giunta al termine quando la Falchi era in dolce attesa. La bambina è molto legata al compagno della madre, che praticamente l’ha vista crescere.