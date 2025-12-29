Anna Falchi e il “folle” gesto in ricordo di Brigitte Bardot, bufera: “Ma ce la fai?”

Bufera per le foto pubblicate da Anna Falchi in ricordo di Brigitte Bardot. Anzi, a onor del vero, in ricordo di se stessa. La conduttrice 53enne italo-francese, per omaggiare la leggenda del cinema francese, deceduta nelle scorse ore a 91 anni nella sua villa a Saint-Tropez, ha avuto la ‘folle’ idea di postare sei immagini non della diva, bensì di sé, affermando di essersi sentita legata alla compianta icona per via di una “lieve somiglianza”. La particolare celebrazione della Falchi ha generato una miriade di critiche. Tantissime le persone che hanno preso d’assalto il suo post, ritenendolo inadeguato, inopportuno e fuori luogo.

Brigitte Bardot, il ricordo “particolare” di Anna Falchi

“Oggi è venuta a mancare quella che ho sempre considerato la donna più bella e anticonformista del mondo, Brigitte Bardot. Mi lega a lei una lieve somiglianza, che mi hanno molto generosamente riconosciuto nel passato. Spesso mi è capitato, sul set o nei servizi fotografici, di essermi ispirata a lei… Grazie Brigitte per averci fatto sognare e grata per avermi portato fortuna. Per sempre BB”. Così Anna Falchi su Instagram. Parole di stima e affetto che, però, sono state piazzate non come didascalia a uno scatto della leggendaria attrice, bensì a corredo di un album in cui appare solamente la stessa conduttrice 53enne.

“Anna Falchi supera tutti”, ha scritto con sarcasmo il giornalista di Dagospia e di Chi Giuseppe Candela. Tantissimi altri utenti, nel notare lo strambo post, hanno iniziato a far piovere pesanti critiche. “Lo trovo di pessimo gusto il paragone in questo momento”, il pensiero di un internauta. “Ma ce la fai?”, la domanda velenosa di una donna a cui hanno fatto seguito tantissimi altri interventi polemici e di biasimo: “L’intelligenza però non è uguale”; “Scendi dal piedistallo”; “Ti sei pettinata come lei, e qui finisce la somiglianza”; etc etc.

Forse Falchi voleva provocare ed essere anticonformista come Bardot. Chissà… Quel che è certo è che per diverse persone è stata tutt’altro che anticonformista. Anzi, secondo i più si è resa protagonista di un gesto narcisista.

Come è morta Brigitte Bardot

Brigitte Bardot si è spenta domenica 28 dicembre 2025 nella sua residenza di Saint-Tropez. Per anni è stata una star planetaria ed ha simboleggiato la bellezza senza limiti e sfrontata. Negli ultimi decenni si è battuta in difesa della causa animale. Era stata ricoverata più volte negli ultimi mesi, l’ultima a novembre.

Accanto a lei, nel momento della dipartita, c’era il marito Bernard d’Ormale, che le è sempre rimasto vicino da quando le sue condizioni di salute sono peggiorate. A BFM, il capo delle relazioni esterne della fondazione della diva, Bruno Jacquelin, ha rivelato che cinque minuti prima delle sei del mattino, l’attrice ha sussurrato al coniuge ‘piou piou’, le parole d’amore e d’intesa fra i due. Poi, è deceduta.