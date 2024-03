Anita dopo il GF “sotto shock, presa in giro da Alfonso”: la replica

Anita Olivieri dopo il Grande Fratello riprende in mano i suoi profili social e si ritrova a replicare anche ai pesanti attacchi. Infatti, l’ex gieffina anche dopo l’eliminazione sta ricevendo non poche critiche da parte dei telespettatori. La Olivieri non ha conquistato chissà quale numero di fan intorno a sé. Ci sono vari telespettatori che la sostengono, ma non ha di certo raccolto molti consensi. Questo è stato dimostrato non appena è finita al televoto.

Molti telespettatori non aspettavano altro che vederla finire in sfida, in modo da poter troncare il suo percorso nella Casa di Cinecittà. Prima è stata la meno votata e poi è stata definitivamente eliminata nella puntata di lunedì scorso. Una volta uscita fuori, Anita non ha trovato solo l’affetto dei fan, ma anche i pesanti attacchi di vari telespettatori. Tra questi c’è uno che lei stessa ha deciso di condividere sulle Stories del suo profilo Instagram.

“Anita sarebbe sotto shock per la montagna di me***a ricevuta in questi mesi, soprattutto ora. È stata presa in giro da Alfonso, dato che le ha sempre fatto credere di essere amata. Purtroppo è questa la realtà, Anita. Chi semina me***a non può ricevere in cambio diamanti”

Questo ciò che un telespettatore ha scritto su Twitter dopo l’eliminazione di Anita al Grande Fratello. Questo utente si riferisce, probabilmente, al momento in cui mesi fa la Olivieri era stata eletta insieme a Beatrice Luzzi la preferita del pubblico. In realtà, il distacco tra le percentuali del televoto delle due gieffine era abbastanza evidente.

Beatrice aveva, infatti, ottenuto il consenso di tantissimi telespettatori, mentre la Olivieri era arrivata seconda con una percentuale misera. Nonostante ciò, Alfonso Signorini aveva annunciato entrambe come le preferite del pubblico. Il commento del conduttore aveva fatto storcere il naso, tanto che nella puntata successiva aveva cercato di rettificare.

A detta di molti telespettatori, l’annuncio di Alfonso avrebbe illuso Anita, portandola a credere che era molto amata fuori dalla Casa di Cinecittà. Aveva cercato di svelare la verità sulla questione Stefano Miele, il quale aveva fatto notare alla Olivieri il distacco tra le due percentuali di quel famoso televoto.

Ma questo probabilmente non era bastato, visto che Anita ha poi continuato soddisfatta ad attaccare Beatrice Luzzi, dicendosi convinta che la sua corona era ormai caduta. Al contrario, l’attrice è rimasta la ‘regina’ della Casa di Cinecittà e la concorrente, a quanto pare, più amata di questa edizione.

In queste ore, ecco che la Olivieri ha deciso di replicare al forte attacco ricevuto e che lei stessa ha condiviso: “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori #shockingday”. L’ex gieffina ha accompagnato la sua risposta con una serie di foto. Questi scatti la ritraggono con le persone che in questo momento le sono più vicine, facendo così intendere che per lei la cosa importante è questa.

Intanto, Anita ci ha tenuto a ringraziare i fan che stanno realizzando per lei una serie di video che riprendono i momenti più belli che ha trascorso nella Casa:

“Vi ringrazio per aver creato questo e avermi fatto rivivere questi momenti. Grazie per avermi ricordato perché varcare quella porta è stata la scelta migliore della mia vita”

Dunque, nonostante i feroci attacchi, la Olivieri è comunque felice del suo percorso e dei rapporti che è riuscita a creare dentro il famoso loft di Cinecittà.