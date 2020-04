Animali fantastici 3 ci sarà: quando esce, trama e ultime news

Animali Fantastici e dove trovarli 3: tutte le informazioni utili sul terzo capitolo della prequel saga di Harry Potter

Ormai non ci sono più dubbi: Animali fantastici e dove trovarli 3 ci sarà! Le riprese sono iniziate tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, ma sfortunatamente hanno avuto un blocco a seguito delle misure restrittive adottate per contenere il Coronavirus. Anche gli attori del film, dunque, hanno dovuto far ritorno a casa, lasciando in sospeso la storia del terzo capitolo. Riprenderà non appena l’emergenza sarà rientrata. Quando succederà, Eddie Redmayne (Newt Scamandro: protagonista della saga) prenderà il primo volo disponibile per volare alla volta di una meravigliosa città…

Quando esce Animali fantastici 3?

Una data ufficiale esiste: il 12 novembre 2021. Questa, però, è stata fissata prima dell’emergenza “Coronavirus“: gli attori non stanno girando alcuna scena da tempo e questo potrebbe rallentare – e di molto – la realizzazione della nuova pellicola che, da quello che sappiamo attraverso le ultime anticipazioni, sarà la più sensazionale.

Non rispettando i canonici due anni da un film e un altro, il film prequel di Harry Potter potrebbe arrivare al cinema nel 2022, quando dovrebbe ritornare tutto alla normalità: anche guardare un film. La Warner Bros ha dovuto rimandare le riprese, ma questo non significa assolutamente che tutto è stato annullato. Rivedremo i personaggi (che sono rimasti in vita) dei precedenti capitoli e Newt Scamandro ci accompagnerà fino al quinto film, quello conclusivo, a detta della scrittrice J.K. Rowling.

Trama Animali fantastici 3: anticipazioni sulla storia del terzo capitolo della saga

I Crimini di Grindelwald hanno lasciato tutti i fan con un grande interrogativo: quale sarà la prossima mossa del sanguinario mago nero interpretato da Johnny Depp? Sul finale della seconda pellicola, ha assoldato uomini e donne che avrebbero messo in pericolo la propria vita pur di intraprendere una guerra che porterà morte e distruzione.

Si parla di una guerra tra maghi mai vista prima, che avrà risonanza nel mondo dei babbani e che avrà anche come protagonista un giovanissimo Albus Silente: il patto di sangue potrebbe essere spezzato solo in un modo e il mago potrebbe trovarlo. Ma non sarà così semplice.

Dov’è ambientato Animali fantastici 3 e in che epoca sono collocate le vicende

Rio de Janeiro sarebbe la città in cui verranno girate la maggior parte delle scene della terza stagione di Animali fantastici e dove trovarli. Come mai? In Brasile, Grindelwald potrebbe aver deciso di instaurare la propria “base militare” e Newt, per scovarlo, diventerà amico di altre creature incredibili.

Non abbiamo utilizzato a caso la parola “militare”. A fare da cornice alla lotta sanguinaria fra maghi sarà la Seconda Guerra Mondiale; e non solo da cornice… gli eventi dei maghi potrebbero influenzare – e anche in maniera massiccia – quelli di babbani che combattono con armi da fuoco, missili e carri armati.

Attori e personaggi di Animali fantastici 3: il cast