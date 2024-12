Angoscia per Cecilia per il papà. Poi la dedica alla madre

Sono giorni di ansia e stress per la famiglia Rodriguez a causa dell’incidente che ha colpito il padre delle modelle argentine. Attualmente Gustavo è in ospedale dove è tenuto sotto controllo dall’equipe di medici. Quest’anno sarà un Natale diverso per le due sorelle che continuano a condividere sui social foto e video di lavoro ed eventi, senza perdere occasione di pubblicare scatti con il loro papà e dediche speciali. In particolare Cecilia, oltre ad un’immagine insieme alla figura paterna, ha da poco scritto un messaggio per sua madre che sta combattendo e sostenendo il marito.

Cecilia Rodriguez e la dedica al papà

Poche ore fa, Cecilia Rodriguez ha pubblicato una storia su Instagram in cui si vede lei e suo padre abbracciati nel giorno del suo matrimonio avvenuto qualche mese fa. Attraverso quell’immagine ha tenuto a ricordare un momento di festa, condivisione e amore, proprio oggi che, invece, è costretta a stare lontana dal papà.

Ed è sotto alla foto che ha scritto: “Mi mancano i tuoi abbracci”. Le sue parole non sono passate inosservate ed hanno fatto preoccupare i fan che non perdono occasione di supportarla e sostenerla in ogni situazione.

Il messaggio alla mamma

Poco dopo la foto insieme al padre, Cecilia ha condiviso anche un video della mamma e una dedica per lei. Secondo quanto si può notare dal filmato, la signora Veronica sembrava appena uscita dall’ospedale.

“Mamma che moglie incredibile che sei – ha scritto la modella argentina – da grande spero di assomigliarti. Grazie per averci insegnato tante cose belle”.

Come sta il padre delle sorelle Rodriguez

Nessun aggiornamento sullo stato di salute di Gustavo Rodriguez che continua ad essere ricoverato con ustioni gravi in viso e alle braccia. Da parte delle figlie non mancano dediche e foto con lui sui social e ringraziamenti per i fan che si preoccupano e non perdono occasione di chiedere come sta il loro papà, supportandole e sostenendole anche solo con un messaggio.

Cosa è successo a Gustavo

L’incidente subito dal padre di Belen e Cecilia è avvenuto ad inizio mese quando la vittima era all’interno di un capannone in via Cappuccini a Milano e si è ritrovato nel bel mezzo di un incendio. Gustavo sarebbe stato soccorso immediatamente dai vigili del fuoco e da un’ambulanza che lo ha trasportato urgentemente in ospedale Niguarda. Inizialmente la famiglia ha cercato di mantenere un certo riserbo sulla vicenda per poi condividere, sebbene con pochi dettagli, quanto accaduto.