L’Angelo de Il Cantante Mascherato è Valerio Scanu: il video

Valerio Scanu è l’Angelo de Il Cantante Mascherato: video e ringraziamenti

Come si sospettava da qualche settimana, Valerio Scanu è l’Angelo de Il Cantante Mascherato. L’artista lanciato da Amici di Maria De Filippi è stato il secondo eliminato della finale del nuovo show di Milly Carlucci. L’artista sardo ha perso contro il Coniglio, che è stato il più votato da giuria e social network. Così Scanu ha dovuto togliere la maschera, confermando i sospetti del pubblico. Quasi tutti, infatti, avevano ormai capito l’identità della maschera angelica. Una volta tolto il costume il 29enne ha ringraziato la padrona di casa e tutte le persone che hanno lavorato al format per la nuova e interessante esperienza.

Valerio Scanu ha ingannato tutti su Instagram

Dopo l’eliminazione Valerio Scanu ha ammesso di aver ingannato tutti su Instagram nell’ultimo periodo. Come fatto notare dal giurato Francesco Facchinetti, durante la prima puntata sull’account social del cantante erano apparse le stories di una festa. In realtà non erano altro che video realizzati in precedenza. Uno stratagemma adottato da Scanu per depistare fan e telespettatori de Il Cantante Mascherato.

Il talento di Valerio Scanu apprezzato in tv

Grazie a Il Cantante Mascherato Valerio Scanu ha mostrato ancora una volta tutto il suo talento, tanto che sui social network – e in particolare su Twitter – i commenti positivi nei suoi confronti si sono letteralmente sprecati.