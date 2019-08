Angelo Sanzio, viso rovinato dal bisturi: “Sto risolvendo grazie alla d’Urso”

Angelo Sanzio ha il viso rovinato dai troppi interventi chirurgici

Ennesimo intervento chirurgico per Angelo Sanzio, il Ken italiano. Questa volta la vanità non c’entra: l’esperto di profumi – il cui vero nome è Angelo Giuseppe Capparella – è dovuto tornare in sala operatoria per evitare gravi problemi di salute. L’ex concorrente del Grande Fratello 15 si è infatti sottoposto ad un’operazione di riparazione per risolvere un problema che è nato dopo uno dei tanti ritocchi estetici eseguiti prima dei 30 anni. Un problema che Angelo ha scoperto grazie a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, programma dove è spesso ospite da anni. Proprio consultandosi con la conduttrice Mediaset e con gli esperti di bellezza del programma – tra cui medici rinomati – Sanzio ha scoperto di avere degli effetti collaterali, conseguenze di lavori eseguiti male.

Angelo Sanzio viso rovinato: “Mi sono affidato alle persone sbagliate”

“Mi hanno rimosso delle masse in silicone che erano state inserite nei miei zigomi e mi hanno sistemato una cicatrice sugli occhi. Era la conseguenze di una blefaroplastica che avevo fatto in precedenza. Mi sto muovendo chiedendo l’aiuto di persone competenti”, ha raccontato Angelo Sanzio al settimanale Vero. “Devo ringraziare Barbara d’Urso e un suo opinionista, il professor Alessandro Gualdi: nel corso di una puntata di Pomeriggio 5 si sono accorti che c’era qualcosa che non andava. Negli anni passati mi sono affidato a quelli che ritenevo essere dei bravi specialisti – ma in realtà non lo sono! – e con il passare del tempo si sono presentati degli inestetismi”, ha aggiunto.

Angelo Sanzio: il Ken italiano non è pentito dei suoi interventi chirurgici

Nonostante questo risvolto tutt’altro che positivo, Angelo Sanzio non è pentito del suo percorso di vita. Tanto che non sono da escludere ulteriori ritocchini estetici in futuro. “Adesso mi fermerò un po’, metterò un freno alle mie operazioni, ma non amo dire un no definitivo. Nella vita bisogna migliorarsi di continuo”, ha spiegato. Sanzio ha già rifatto labbra, naso, zigomi, mento e si è sottoposto ad un trapianto di capelli a Instanbul, in Turchia.