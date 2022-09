Angelo Pintus, a 47 anni, diventerà papà per la prima volta. Lo ha annunciato lui stesso, nel corso di uno spettacolo tenuto a Taormina. Dal palco, il comico triestino ha rivelato che sua moglie, Michela Sturaro, è incinta di un bebè. Pintus ha inoltre reso noto il sesso del frutto d’amore: la sua compagna aspetta un figlio. Già deciso il nome: il bimbo si chiamerà Rafael. Una scelta che trova origine nell’ammirazione che la coppia ha avuto della mitica Raffaella Carrà. La notizia relativa alla gravidanza l’ha data l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha avuto la soffiata da una persona presente all’evento in cui Pintus ha parlato per la prima volta pubblicamente della sua paternità.

“Ieri allo spettacolo a Taormina, Pintus ha detto che lui e la moglie aspettano un bambino. Ah, dimenticavo: si chiamerà Rafael, in onore della mitica Raffaella Carrà”. Questo il sussurro recapitato a Deianira Marzano che ha subito provveduto a rilanciare la notizia sul suo profilo Instagram.

Angelo Pintus: la carriera, la popolarità e la love story con la moglie Michela Sturaro

Pintus è uno dei comici più famosi d’Italia. In tv lo si è visto in programmi come Honolulu, Colorado e Camera Café. Ha acquisito ulteriore popolarità partecipando alla prima edizione di Lol – Chi ride è fuori, show trasmesso da Prime Video. Inoltre è stato attivo al cinema, entrando nel cast di Tutto molto bello di Paolo Ruffini, Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti e di On Air – Storia di un successo di Davide Simon Mazzoli.

Il comico fa parte della Nazionale italiana cabarettisti e non di rado collabora con la fondazione De Marchi a favore dei bambini ricoverati negli ospedali. Calcisticamente la sua fede è rossonera, infatti è un tifoso del Milan, il Diavolo!

Pintus, da anni, è legato a Michela Sturaro. Alla compagna ha chiesto la mano in pubblico, durante una sua performance all’Arena di Verona nel 2016. La donna ha detto sì, emozionatissima. I fiori d’arancio sono arrivati il 9 settembre del 2017. A distanza di cinque anni dalle nozze, la coppia ha deciso ora di mettere su famiglia. Non resta che attendere l’arrivo del piccolo Rafael.