Angelo Madonia e la pausa improvvisa: il mistero dietro la scelta

Nell’ultimo periodo è stato al centro di gossip dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle e per la storia d’amore con Sonia Bruganelli nata proprio in quel contesto. Ora, però, è arrivato il momento di prendersi una pausa e staccare un po’ la spina. Così ha dichiarato attraverso i social il ballerino Angelo Madonia. Le sue parole hanno preoccupato e incuriosito i follower: cosa sta succedendo nella sua vita privata?

L’annuncio di Angelo Madonia

Angelo Madonia ha annunciato che sarà offline per un po’, spiegando di sentire il dovere e il bisogno di dedicarsi alle vita reale. Ha poi aggiunto che i social sembrano un gioco ma in realtà sono ben altro e spesso ognuno deve fare i conti con ciò che accade proprio sul web. Al momento, il ballerino non è disposto a condividere online la sua sfera personale e vuole dare priorità solo alle cose importanti.

Cosa sta succedendo: le ipotesi

Le sue parole non sono passate inosservate ed hanno scatenato reazione sul web dove da tempo è seguito e sostenuto in ogni situazione. Molti hanno ipotizzato che stia semplicemente vivendo un momento di relax e tranquillità dopo un lungo periodo sotto i riflettori; altri, invece, più pessimisti, hanno alluso a possibili problemi di salute, mentre qualcuno ha pensato che debba essere vicino a un familiare in difficoltà. Non sappiamo cosa si nasconda dietro la sua decisione ma ci auguriamo che tutta possa risolversi per il meglio.

Intanto, Sonia Bruganelli non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo. L’ex moglie di Paolo Bonolis continua a condividere foto e video sui social e a portare avanti i suoi impegni legati alla sua sfera professionale, condividendo di volta in volta anche alcuni momenti della sua vita privata.

La storia d’amore con Sonia Bruganelli

Galeotto è stato Ballando con le stelle che ha fatto conoscere il ballerino Angelo Madonia e l’imprenditrice Sonia Bruganelli. I due hanno iniziato a frequentarsi durante la trasmissione a cui entrambi hanno partecipato e da quel momento stanno vivendo una storia d’amore molto seguita dai fan. La loro notorietà, però, li ha messi al centro del gossip nonostante la coppia cerchi di mantenere una certa riservatezza sulla loro vita privata.

Almeno per adesso la differenza di età non sembra essere un problema: i due si mostrano molto complici e innamorati. Che si tratti solo di un fuoco di paglia o che la relazione possa diventare qualcosa di più serio lo scopriremo solo con il tempo.