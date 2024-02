Angelina Mango torna ad Amici: ma l’accoglienza fa discutere

Puntata piena di ospiti quella di Amici andata in onda oggi, domenica 18 febbraio. Maria De Filippi ha invitato nel talent show i diversi ex allievi che hanno preso parte all’ultima edizione di Sanremo: Irama, Maninni, The Kolors, Annalisa e la vincitrice Angelina Mango. Durante le loro performance, si è tenuta simultaneamente la gara di danza tra gli allievi della scuola, che hanno danzato insieme agli ospiti invitati. Tra le più attese, c’era sicuramente Angelina Mango che, a distanza di un solo anno dalla sua partecipazione al programma, è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto al Festival della Canzone Italiana.

La cantante ha cantato il suo pezzo “La Noia“, accompagnata da Lucia che le ballava vicino. Prima, però, Angelina è stata accolta in studio da Maria De Filippi, che le ha subito dato un bacio dicendole: “Te li ho fatti in privato ma anche pubblicamente ti faccio i complimenti. Tanto orgoglio da parte nostra”. Poi, alla fine della performance, la conduttrice ha elencato le date del suo tour, “Tanta roba”. Prima di andare via, anche Ornella Vanoni (incaricata a giudicare la gara canto) ha voluto farle i complimenti, chiedendole come abbia imparato ad avere una tale tenuta di palco, che ha definito “eccezionale“.

“Credo di imparare strada facendo”, ha replicato la Mango. Al che, Maria si è aggiunta alla conversazione, dicendo: “Ha bruciato tutte le tappe da quando è comparsa. Brava davvero”. Dunque, un’ospitata normale, che, però, ha fatto storcere il naso a diversi fan di Angelina. In tanti si aspettavano un’accoglienza diversa per lei. Difatti, la cantante è la prima ex allieva di Amici a riuscire a vincere Sanremo dal lontano 2012, quando Emma Marrone vinse con “Non è l’inferno”.

LA REGINA HA DETTO ORA VI FACCIO VEDERE COME SI SPACCANO I CULI 🔥#Amici23 #Sanremo2024 pic.twitter.com/XhPcdfZQis — Boomerissima (@Boomerissima) February 18, 2024

Per questo, alcuni credevano che la De Filippi avrebbe enfatizzato maggiormente il suo trionfo o che le avrebbe dedicato più spazio. Inoltre, c’è chi ha anche lamentato i mancati auguri per la futura partecipazione all’Eurovision della Mango il prossimo maggio. D’altro canto, però, in molti hanno trovato queste considerazioni esagerate, dato che Maria non solo si è complimentata con Angelina, ma le ha anche detto di essere orgogliosa di lei. Inoltre, ha specificato di aver parlato con lei privatamente. In definitiva, una polemica che sembra non aver influenzato le dirette interessate, risultando essere più che altro una questione circoscritta agli scontri tra fan sui social.