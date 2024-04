Angelina Mango, scambio di persona surreale! Cosa è successo

Da vincere il Festival di Sanremo a vincere le elezioni per le presidenziali è un attimo!

Angelina Mango è protagonista di un curioso e divertente scambio di persona durante le elezioni in Turchia.

Qualcuno deve aver confuso la location dell’Eurovision: da Malmo voliamo ad Istanbul.

Nei giorni scorsi in Turchia si sono svolte le elezioni e nelle cabine elettorali è spuntato un volto familiare.

Tutto il mondo è paese alla fine, e anche negli stati che come la Turchia la situazione politica è abbastanza complessa, non mancano i burloni.

Come tipico di ogni elezione nostrana, da qualche scheda elettorale spunta qualche personaggio che con la politica a ben poco a che fare.

Stavolta però gli elettori turchi hanno fatto una gag tutta italiana che è andata immediatamente virale.

Angelina Mango Presidente! La foto ha fatto il giro del web

Ecco qui la foto incriminata:

Ebbene sì, Angelina Mango è tra i candidati alle presidenziali in Turchia!

Alla faccia di chi dice che non ha talento!

Ma no, ovviamente si tratta soltanto di uno scherzo.

Una protesta da parte del popolo turco contro la classe politica.

Come quasi a dire ‘Piuttosto che votare voi, vogliamo Angelina Presidente!’

Qualche domanda sorge spontanea, però.

Ad esempio: a chi è venuto in mente di stampare la foto della nostra Angelina per metterla nelle schede elettorali? Dato che a quanto pare è successo ben più di una volta che durante lo spoglio sia venuta fuori la faccia della cantante, dobbiamo ipotizzare quindi che dietro questo scherzo ci sia un gruppo di turchi che vanno in giro a distribuire foto della Mango?

E poi, perché proprio Angelina? Certo, ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo e sarà protagonista del prossimo Eurovision, ma non è la nostra cantante più famosa del momento.

Inoltre, anche la foto scelta è particolare: sembra proprio uno scatto dal backstage della prima serata del Festival, postata da Angelina sui suoi social per mettere in mostra l’abito con cui si sarebbe esibita.

Comunque siano andate le cose bisogna essere onesti: l’ideatore o ideatrice della gag ha decisamente un ottimo gusto!

Come ha risposto la cantante?

Al momento non ci risulta che abbia commentato la sua surreale scesa in campo politica, infatti Angelina è impegnatissima con le prove per l’Eurovision.

Manca sempre meno e la vedremo esibirsi con il suo brano vincitore La Noia, insieme ad un corpo di ballo tutto al femminile sul palco di Malmo.

L’appuntamento è per il 7 Maggio, a meno che Angelina non accetti di governare la Turchia è chiaro!