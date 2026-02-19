Angelina Mango mette i puntini sulle ‘i’: “Ecco cosa mi ha fatto ammalare”

Angelina Mango si svela con una lettera scritta a cuore aperto ai suoi fan. Lo fa mentre si prepara a tornare in tour, nei teatri. La cantante, tanto amata dal pubblico italiano, dal 2 marzo 2026 sarà di nuovo in scena con ben dieci appuntamenti in giro per l’Italia. Un anno e mezzo fa, la figlia di Mango si è ritrovata costretta a interrompere il suo tour per via di alcuni problemi fisici. Ed ecco che dopo questa lunga pausa, che aveva tanto fatto preoccupare i fan, la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 racconta ciò che ha dovuto passare, non entrando molto nei dettagli. Allo stesso tempo, cerca di spiegare al pubblico cosa le è accaduto, dopo la pubblicazione del nuovo album caramè.

Nei mesi scorsi, Angelina era tornata in scena, per poi sparire di nuovo. Ora riparte il suo tour, questa volta nei teatri, e in queste ore su X svela le sue emozioni. Il ritorno sul palco e le prove la portano oggi a condividere una lunga lettera. La cantautrice, che si è fatta conoscere ad Amici di Maria De Filippi, racconta di essere salita ieri sul palco, il suo. In questa occasione, ha pianto molto “litri di lacrime”. Il ritorno sulla scena, giustamente, ha generato tante emozioni alla cantautrice.

“Mi guardo attorno, poi chiudo gli occhi e penso che non c’è nulla di tutto questo che non sia me al 100%”, spiega la giovane Mango. A questo punto, nella sua lettera, l’ex allieva di Amici ammette che “non è il successo, il calendario pieno e lo stress” ad averla fatta ammalare e a optare per una lunga pausa. Ciò che davvero le ha fatto male è altro: “Non ascoltarsi, non sentirsi liberi”. Quando ha deciso di interrompere i suoi impegni lavorativi nel mondo della musica ed è pubblicamente sparito, sono state fatte varie ipotesi.

In particolare, molti hanno pensato che ad alimentare il grave malessere di Angelina fossero stati i tanti impegni e lo stress provato dopo Sanremo e l’Eurovision. Oggi la Mango decide di mettere i puntini sulle ‘i’. “Ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi, perché ero troppo emozionata!”, racconta oggi, parlando di ciò che ha provato tornando sul palco. Con queste parole si percepisce che un anno e mezzo fa la giovane cantautrice si è ritrovata sulle spalle un peso e una responsabilità enormi, nati dall’idea di dover sempre dimostrare di essere perfetti in pubblico.

Ora le cose sembrano essere cambiate e Angelina pare non sentire più quel peso, avendo imparato a essere libera. Ora si gode le prove prima di tornare ufficialmente il tour. “Ovviamente ho già mal di gola e mal d’orecchio ahhahahah, ma d’altro canto chi sono io per non essere cagionevole ogni volta che ho qualcosa da fare?”, scrive in questa sua lunga lettera, con un filo di ironia. Cos’è cambiato davvero da qualche tempo fa? “Forse la differenza è che ora non sto andando sul palco ma è lui che mi viene incontro”, dichiara la cantautrice.

La giovane Mango conclude questa lettera così: “Buon tour a tutti quelli che lo vivranno con me. Nina”.