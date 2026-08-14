Angelina Mango “incinta”, l’indiscrezione clamorosa: chi sarebbe il futuro papà

L’indiscrezione è piuttosto clamorosa, ma va presa con le pinze: si sussurra che Angelina Mango sia incinta. A riferirlo è una fonte in contatto con l’esperta di gossip Deianira Marzano. Già qualche giorno fa, tra le storie Instagram, la donna campana ha pubblicato un messaggio di una sua gola profonda che ha sostenuto che la cantante fosse in dolce attesa. Oggi Marzano ha postato un’altra soffiata che recita così: “Confermato, Angelina incinta avvistata con il suo fidanzato”. Per il momento la diretta interessata ha preferito rimanere in silenzio, senza confermare né smentire lo spiffero.

La voce che sostiene che Angelina Mango sia incinta

Angelina Mango è sempre stata riservatissima sulla sua vita sentimentale. Nei mesi scorsi è arrivata al capolinea la lunga relazione che ha vissuto con il chitarrista potentino Antonio Cirigliano. I due erano legati da anni e avevano anche iniziato una convivenza a Milano. L’artista non ha mai raccontato pubblicamente i motivi della rottura. A onor del vero, non l’ha nemmeno mai confermata. Ma sul fatto che la storia sia naufragata non ci sono dubbi, anche perché oggi l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi fa coppia con Antonio Agostinelli.

Chi è Antonio Agostinelli, il nuovo fidanzato della cantante

Agostinelli è un fotografo abruzzese originario di Teramo. Il ragazzo si è laureato in Scienze della Comunicazione, perfezionando poi gli studi in Spagna, dove ha conseguito un Master all’Università di Barcellona. Nel 2018 ha iniziato a lavorare con Fremantle e poi con Freeda, social magazine ora chiuso. La scintilla con Angelina sarebbe scoccata sul set del video della cantante Velo sugli occhi pubblicato nell’ottobre del 2025. Qualora l’indiscrezione della gravidanza dovesse trovare conferma, è lecito credere che il futuro neo papà sarebbe il fotografo. Come già detto, è opportuno sottolineare che al momento la voce rimane tale.

Angelina Mango, dopo aver vinto il Festival di Sanremo, ha deciso di fermarsi e di ritirarsi per mesi dalle scene. Si è rifugiata tra i suoi affetti più stretti, lontana dal caos mediatico e dai riflettori. Dopo aver recuperato la serenità perduta, ha iniziato il nuovo tour.