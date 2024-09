Angelina Mango, dure critiche social: l’ex di Amici Petrelli la difende

Tra il 13 e il 14 settembre 2024 sono andate in onda su Rai 1 le puntata dei Tim Music Awards, condotte da Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Tra gli artisti che si sono alternati sul palco della celebre manifestazione musicale, c’è stata anche Angelina Mango. La giovane cantante, figlia dell‘indimenticato Pino Mango, si è esibita sulle note di un medley delle sue canzoni più celebri.

Nei giorni seguenti però, Angelina ha ricevuto una valanga di critiche social finendo nel mirino di alcuni haters. Un fatto che non è piaciuto per niente a uno dei suoi ex colleghi di Amici, il ballerino Gianmarco Petrelli, che nelle scorse ore ha deciso di intervenire su Instagram per dire la sua sull’argomento e difendere Angelina.

Il messaggio social di Gianmarco Petrelli

Come anticipato, le critiche ricevute da Angela Mango sui social sono arrivate in seguito alla sua esibizione ai Tim Music Awards della scorsa settimana. Performance alla quale ha partecipato anche Gianmarco Petrelli, ex compagno della scuola di Amici della Mango. L’ex allievo di Maria De Filippi faceva infatti parte del corpo di ballo e, nei giorni seguenti la loro esibizione, ha postato un breve filmato sui suoi profili social per ringraziare Angelina della bella esperienza condivisa.

Video che è stato letteralmente preso di mira dagli haters della cantante, che si sono quindi letteralmente scatenati lasciando commenti del tutto sgradevoli, e alcuni dei quali addirittura irripetibili, nei confronti di Angelina.

La maggior parte delle critiche riservate alla Mango si riferiscono al suo stile ma qualcuno ha preso di mira anche il modo di cantare della vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, dandole addirittura della “ridicola” dopo averle consigliato caldamente di cambiare mestiere.

Insomma, una situazione molto pesante e a dir poco spiacevole, che Gianmarco Petrelli non ha certo potuto ignorare. Ecco quindi perché, poche ore fa, l’ex ballerino di Amici ha deciso di approfittare dei suoi canali social per mettere l’accento sull’accaduto e sottolineare la gravità dei commenti lasciati dagli utenti sotto al video della sua esibizione ai Tim Music Awards, cercando di veicolare un importante messaggio.

Per farlo, Petrelli ha prima deciso di riportare nelle sue Instagram stories alcuni dei commenti ricevuti senza preoccuparsi di censurare i nomi degli autori, per poi concludere con un suo personale pensiero sull’accaduto: “Tutti questi commenti arrivano da persone adulte, che avranno dei figli, che avranno dei nipoti. Se qualcuno di voi sta leggendo, l’educazione che vi è stata insegnata e che voi passate ai vostri figli e nipoti, non deve svanire quando scrivete ‘opinioni’ sui social. […] A voi i social non hanno fatto bene. Ma proprio per niente”.

Parole giustissime e che hanno reso perfettamente l’idea di come, a volte, il mondo di internet possa essere pericoloso. Non è infatti la prima volta che succedono cose di questo tipo, ma la cosa più grave di tutte è sicuramente il fatto che in molte occasioni questi cosiddetti “leoni da tastiera” colpiscono proprio le persone più fragili e indifese, offendendole e rendendo la loro vita letteralmente un inferno.

Motivo in più per fermarsi e riflettere su quale sia la direzione nella quale sta andando la società di oggi.