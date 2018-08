Angelina Jolie contro Brad Pitt: “Non paga gli alimenti da 18 mesi”

Angelina Jolie attacca Brad Pitt: “Non paga gli alimenti ai figli da 18 mesi”

La storia d’amore che per anni ha unito Angelina Jolie e Brad Pitt non è certo finita nel migliore dei modi. Come è noto ormai da tempo, infatti, gli accordi per il divorzio hanno spinto spesso i due attori a farsi la guerra. Il motivo del contendere, nella maggior parte dei casi, è stato sempre il loro rapporto con i figli. Stando a quanto fatto trapelare dal Daily Mail, inoltre, pare che la diatriba tra i due non sia destinata a placarsi presto. Il quotidiano britannico, nello specifico, sarebbe entrato in possesso di un documento scritto dall’avvocatessa della Jolie dove, per l’appunto, emerge un fatto decisamente controverso, ovvero: Brad Pitt non starebbe pagando gli alimenti ai figli da 18 mesi, precisamente da quando è stato fatto l’annuncio del divorzio ad oggi.

Angelina Jolie di nuovo contro l’ex marito: le accuse e la replica dei legali di Brad Pitt

Una volta diffusasi la notizia, ovviamente, i legali di Brad Pitt sono subito intervenuti per prendere le parti del loro assistito. Stando alla loro versione, infatti, l’attore avrebbe sempre rispettato gli impegni finanziari, dando puntualmente all’ex moglie e ai figli quanto stabilito dagli accordi del divorzio. Ad essere rimaste irrisolte, però, rimangono ancora molte cose. Dopo la separazione con Angelina Jolie, infatti, Brad Pitt si è dovuto difendere anche dall’accusa di violenza dei confronti dei figli. La battaglia legale che sta coinvolgendo i due da diverso tempo, dunque, non sembra destinata a risolversi presto.

Angelina Jolie e Brad Pitt: ultime news sul divorzio

La decisione di Angelina Jolie e Brad Pitt di mantenere un rapporto stabile e civile dopo il divorzio sembra dunque oggi essere minacciata da questa nuova diatriba. L’ultimazione degli ultimi accordi del divorzio, quindi, potrebbero subire oggi una battuta d’arresto.