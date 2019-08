Angelina Jolie ha aperto un canale Youtube: ecco perché

Angelina Jolie ha aperto un canale Youtube. Ecco il motivo

Fa quasi scalpore la notizia dell’arrivo di Angelina Jolie su Youtube. Sembra strano che un’attrice del suo calibro voglia comunicare con il mondo tramite una piattaforma così tanto ‘comune’. Eppure, è così. Una settimana fa, infatti, questa famosissima celebrità ha aperto un canale tutto suo che ha già superato i 6000 iscritti. Ma cos’ha intenzione di fare la bella attrice su Youtube? No, non aspettatevi video dove mostra cosa mangia, oppure gli ultimi acquisti. Non ci sarà traccia di pizzi e lustrini: il suo account infatti è dedicato a qualcosa di molto, ma molto, più importante. Si, perché Angelina Jolie ha deciso di usare i social in modo intelligente per lanciare messaggi fondamentali per l’umanità. Lei è una star mondiale dalla quale, in tantissime, dovrebbero prender esempio. Più volte, infatti, la Jolie ha dimostrato che il suo obiettivo principale non è quello di far carriera e soldi ma a lei interessa aiutare il prossimo, il che le fa davvero onore.

Angelina Jolie e il suo canale Youtube dedicato ai suoi impegni umanitari

Nella descrizione del canale possiamo leggere: “Dopo anni di servizio dedicato all’UNHCR e alla causa dei rifugiati, Angelina Jolie è stata nominata Inviato Speciale nell’aprile 2012. Durante i suoi tanti impegni, Jolie si concentra su gravi crisi che provocano spostamenti di massa della popolazione intraprendendo azioni di difesa e rappresentanza dell’UNHCR e dell’Alto Commissariato a livello diplomatico. Si impegna anche con i responsabili delle decisioni su questioni relative allo sfollamento globale. Attraverso questo lavoro, ha contribuito al processo vitale di ricerca di soluzioni per le persone costrette a fuggire dalle loro case”. Per ora il canale conta solamente due video. Il primo la si vede prender parte all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2019, nel secondo invece la si vede prendere la parola durante la cerimonia per l’Hollywood Reporter’s Women in Entertainment del 2017.

Angelina Jolie da sempre accanto alle donne e ai loro diritti

Angelina Jolie ha dedicato una vita intera al servizio dell’umanità. La celebre attrice da anni si impegna per sostenere le donne e i loro diritti nelle zone che sfortunatamente vengono segnate dalle guerre. Per i suoi grandi impegni ha ricevuto, inoltre, numerosi riconoscimenti. Oltre ad essere stata nominata Ambasciatrice di Buona Volontà dall’UNHCR, nel 2003 ha ricevuto il premio Citizen Of The World dalla United Nations Correspondents Association.