Angelica e Mazzoni, c’è anche il triangolo: il Secchione impazzisce per Marco

La Pupa e il Secchione, Angelica innamorata di Marco: Mazzoni rassegnato

Angelica e Mazzoni sembravano destinati a diventare una coppia alla Pupa e il Secchione ma evidentemente era solo il sogno dei tanti che amano lui, dolce e timido quanto basta per entrare nel cuore dei telespettatori. Lei è invece presissima di Marco, il pupo della Maestri, che nella puntata di oggi ha dovuto lasciare il programma. Marco ricambia davvero, e anche se non abbiamo ancora news sulla loro eventuale frequentazione dopo il programma di Italia Uno ci sembra evidente che sia invaghito della ragazza. Non per questo però non ha avuto un pensiero per il secchione: “Mi ha parlato – queste le sue parole in uno dei confessionali – e mi ha confessato di essere innamorato di lei. Mi dispiace farlo soffrire”.

Mazzoni e Angelica, questa coppia non s’ha da fare

“Si sente un po’ vincolata lei – ha poi aggiunto parlando del rapporto che Angelica ha con Mazzoni – per il fatto del gioco. Penso che stiano insieme per amicizia”. Nessun rapporto che va oltre la fratellanza insomma, sebbene alcuni atteggiamenti dell’inizio potessero far pensare il contrario. Angelica è da un po’ che sta ripetendo che con Mazzoni vede solo amicizia, e lo ha dimostrato anche coi fatti appartandosi spesso con marco e avvinghiandosi a più riprese durante alcune prove, come quella che ha visto il suo secchione stirare.

Le ultime news su Mazzoni e Angelica: il secchione è innamorato

“Ho un attimo di confusione – questa la posizione di Mazzoni – perché credo che mi sto innamorando di Angelica”. Parole dolcissime, quelle del secchione in confessionale, a cui si sono aggiunte parole ancor più belle successivamente: “La amo in tutta la sua essenza, le voglio bene dal profondo dell’anima”, ha dichiarato Mazzoni alla fine della puntata. Senza alcun effetto purtroppo sul cuore di Angelica che invece è in Marco che vede il suo Orlando.