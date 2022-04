Angela Melillo si sposa con Cesare (col consenso della figlia): c’è la data

Angela Melillo e Cesare si sposano, finalmente il grande passo arriverà! Il Covid ha fermato diverse cerimonie e quella della Melillo è fra queste. Adesso però non rimanderà più e ha svelato a Verissimo quando convolerà a nozze col compagno Cesare. Il suo nome è spuntato diverse volte all’Isola dei Famosi, anche se lui non è apparso mai in televisione. Per questo Silvia Toffanin ha scherzato con la sua ospite, nella puntata di oggi, paragonando il compagno di Angela Melillo a Mark Caltagirone: no, non è un Mark Caltagirone! Cesare esiste, molto semplicemente è riservato e non ama apparire.

Il giorno del matrimonio però non potrà sottrarsi a foto, video e qualche occhio curioso in più. Angela Melillo oggi a Verissimo ha parlato della proposta di matrimonio, anche se aveva già raccontato questi particolari in precedenza. Lei ha perso i genitori, quindi Cesare ha pensato di chiedere la mano di Angela a sua figlia Mia, non potendolo fare con la madre o col padre. La Melillo ha acconsentito, gli ha risposto che se voleva parlarne prima con Mia a lei andava bene.

Così una sera erano tutti e tre insieme e Cesare ha parlato a Mia del matrimonio con Angela Melillo. Le ha chiesto cosa ne pensasse, se era d’accordo e cose simili. La figlia di Angela ha dato il suo consenso, ma ha aggiunto altro: “Mia ha detto sì, ma al matrimonio devo essere più bella io”. Un bel caratterino, ha sottolineato la madre!

Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di notare l’anello al dito di Angela Melillo e le ha chiesto quando ci sarà il matrimonio. Mancano p0ochi mesi: “Non lo sa ancora nessuno, ci sposeremo a ottobre”. A Roma nel mese di ottobre ci sono ancora bellissime giornate e lei confida in questo. Poi tornerà a Verissimo a raccontare il matrimonio, ha promesso alla Toffanin. Lei è molto felice, il futuro marito Cesare è l’uomo giusto e lei è molto innamorata.

Ha raccontato che è un uomo molto romantico e molto riservato. Anche quando lei ha partecipato all’Isola dei Famosi, seppure sia stato Cesare a incoraggiarla le ha detto che non sarebbe mai andato in studio. E così ha fatto. Non ha svelato il giorno preciso, ma la data del matrimonio di Angela Melillo si avvicina e sposerà l’uomo dei suoi sogni.