Angela Melillo in lacrime per la figlia Mia: a Vieni da me ricorda la gravidanza difficile

L’attrice e ballerina ha rischiato di non avere la figlia Mia

Angela Melillo racconta il periodo difficile della sua gravidanza. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, la bellissima showgirl ha ripercorso i momenti salienti della propria carriera e svelato anche alcuni dettagli dolorosi relativi alla sua vita privata. Classe 1967, Angela ha raccontato l’immensa passione per la danza che coltiva fin da bambina. Proprio questa passione l’ha portata a fare il suo debutto nel mondo dello spettacolo. Grande appassionata di Raffaella Carrà, la Melillo ha preso parte a molti programmi di intrattenimento sulle reti Rai e si è anche cimentata nel ruolo di attrice nella fiction Il Maresciallo Rocca. Ripercorrendo la propria carriera, la ballerina e attrice ha voluto ricordare e ringraziare un grande personaggio come Paolo Limiti. La showgirl ha voluto anche rivelare alcuni dettagli molto intimi della propria vita. Davanti alle telecamere del programma di Rai1, l’attrice e ballerina romana ha infatti ricordato i mesi difficili che sono seguiti alla scoperta di essere in attesa della sua bambina.

La scoperta della gravidanza e un periodo di grande incertezza

Nel maggio del 2008 Angela Melillo è diventata mamma di una bambina, Mia, nata dalla relazione con l’ex marito Ezio. I due si sono separati nel 2013, dopo sette anni di matrimonio. L’attrice e ballerina ha raccontato di aver vissuto dei momenti molto difficili dopo la scoperta di essere incinta. La showgirl ha infatti rivelato di aver scoperto la gravidanza subito dopo un lungo ricovero in ospedale dove era stata sottoposta a complicate e invasive terapie per curare un’infezione. Dopo essersi consultata con il proprio medico, Angela ha deciso di portare avanti la gestazione e finalmente è arrivata Mia che oggi è una bambina sana e felice.

Il dolore per i genitori scomparsi

Alla piccola Mia oggi però mancano i nonni. Nel corso dell’intervista al microfono di Caterina Balivo, la bella Angela ha infatti ricordato i genitori scomparsi. La showgirl non ha trattenuto le lacrime parlando della mamma e del papà che ha descritto come severi ma sempre presenti e attenti all’educazione dei figli. Angela ha infatti un fratello, Fausto, con cui ha vissuto un’infanzia felice e serena.