Angela Lansbury è morta: fu la celebre Signora in giallo

Un terribile lutto scuote il mondo dello spettacolo internazionale: si è spenta quest’oggi all’età di 96 anni Angela Lansbury, amatissima attrice britannica molto nota anche nel nostro paese per essere stata, per tanti anni, il volto de La Signora in giallo, il serial a tinte thriller trasmesso dalla Rai.

La Lansbury, nata a Londra nel 1925, fu celebre anche per il suo ruolo nel film Disney Pomi d’ottone e manici di scopa. A dare il triste annuncio della sua dipartita è stata la famiglia, con un messaggio via social. “I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi di annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel sonno a casa a Los Angeles all’01:30 di oggi, martedì 11 ottobre 2022, a soli cinque giorni dal suo 97esimo compleanno”: queste le parole dei familiari.

La storia e la biografia di Angela Lansbury

L’attrice era nata nel Regent’s Park, da una famiglia per metà irlandese (da parte di madre) e per metà britannica. I suoi primissimi passi nel mondo dello spettacolo li mosse fin da bambina: ancora una ragazzina, si iscrisse alla Webber-Douglas School of Singing and Dramatic Arte terminò gli studi di recitazione negli Stati Uniti, dove si era trasferita per sfuggire dalla guerra.

Dopo aver passato qualche anno lavorando come commessa, grazie alla madre riuscì finalmente a coronare il suo sogno, ottenendo i primi provini per la MGM. Il debutto nel mondo del cinema arrivò nel 1944 e fu un successo: grazie al film Angoscia, infatti, riuscì a guadagnarsi la sua prima nomination ai premi Oscar.

Nel corso della sua carriera, Angela Lansbury in decine di film e serie tv. Il grande pubblico, tuttavia, la ricorda soprattutto per il ruolo di Jessica Fletcher, l’arzilla detective improvvisata protagonista di La Signora in giallo. Il serial, diventato un cult anche in Italia, venne girato tra il 1984 e il 1996, per un totale di 12 stagioni.

Angela Lansbury, che si sposò due volte e che era madre di due figli avuti dal produttore Peter Shaw, aveva ricevuto il premio Oscar alla carriera nel 2014.