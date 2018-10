Angela del Trono Over nel mirino del pubblico: Raffaele in lacrime

Angela del Trono Over duramente criticata dal pubblico, Raffaele intanto commuove tutti

Angela nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 3 ottobre finisce inevitabilmente nel mirino dei telespettatori. Il pubblico di Canale 5, come anche i presenti in studio, non hanno per nulla apprezzato le dichiarazioni della dama. Scendendo nel dettaglio, Angela ha sottolineato di fronte a tre cavalieri di essere interessata eventualmente alla conoscenza di Giorgio. Questo ha un po’ infastidito Maria De Filippi, la quale le ha subito chiesto perché esce con questi tre uomini se a lei piace solo Giorgio. Nel frattempo, però, è una particolare frase che ha lasciato tutti senza parole. La dama ha ricordato che un cavaliere che frequentava lo scorso anno con 700 euro di pensione non poteva portarla da nessuna parte. Ovviamente il pubblico non ha potuto non notare questa affermazione. Subito Angela è stata attaccata in studio, ma anche sui social. Già durante la scorsa edizione non si era fatta molto amare. Ed ecco che Raffaele ha lasciato tutti senza parole, emozionando il pubblico intero.

Il cavaliere piangendo ha ammesso di aver compreso che tipo è Angela. Lui voleva solo renderla felice portandola a prendere un pizza o un gelato. Ma secondo Gianni e Tina, la dama vorrebbe molto altro. In particolare, i due opinionisti si sono riferiti al fatto che Angela ha dichiarato di voler vedere la casa di Raffaele prima di decidere se continuare questa frequentazione. “Questo che sta dicendo mi fa riflettere tanto”, ha ammesso il cavaliere. Poco dopo l’uomo si è lasciato andare a uno sfogo molto commovente. In lacrime e visibilmente emozionato, Raffaele ha ricordato l’amore che nutriva per la moglie, che purtroppo non c’è più.

Uomini e Donne Trono Over: tutti contro Angela, lo sfogo di Raffaele

Mentre Angela è finita inevitabilmente nel mirino del pubblico di Canale 5, Raffaele ha decisamente conquistato tutti. Il cavaliere è riuscito a commuovere i telespettatori con il suo sfogo. In lacrime, il cavaliere ha ammesso di essere stato fortunato, in quanto nella sua vita ha conosciuto il vero grande amore, grazie alla moglie che non c’è più. Ora l’uomo dovrà decidere se continuare o meno la sua conoscenza con Angela. La dama ha avuto anche un duro scontro con Gianni Sperti, il quale non è riuscito a criticare il suo modo di fare.