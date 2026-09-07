Angela Caloisi sfila col pancione a Venezia 83 e piovono critiche, lei sincera: “Abito forse non adatto”

Angela Caloisi e Paolo Crivellin, ex volti di Uomini e Donne e influencer, sono sbarcati in laguna, sfilando sul prestigioso red carpet dell’83esima Mostra del Cinema di Venezia. L’ex corteggiatrice si è presentata con il pancione, essendo al settimo mese della sua prima gravidanza. Per l’occasione ha indossato un lungo abito scuro e aderente che ha lasciato amplissimo spazio al décolleté. E proprio la scelta di tale vestito, secondo alcuni, è stata poco azzeccata.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi a Venezia 83: critiche per l’ex corteggiatrice

Crivellin ha optato per un abito scuro, con giacca doppio petto, camicia chiara e cravatta. Tutto molto sobrio, nello stile dell’ex tronista. Angela invece ha vestito l’abito poc’anzi citato e sui social non sono mancate le critiche. In particolare, alcuni utenti hanno sostenuto che avrebbe potuto indossare un capo più elegante, vista anche la gravidanza in corso. Molti invece si sono complimentati con l’influencer, apprezzando il suo outfit e affermando che coloro che hanno mugugnato non sono altro che invidiosi.

Sulla vicenda è anche intervenuta la diretta interessata, che, rispondendo a una fan, si è così pronunciata: “Dalle foto\video in effetti risultava più di quello che era dal vivo e forse non era adatto alle mie nuove forme (che quest’anno sono state difficilissime da gestire). È andata così, non fa nulla”. Dunque, in parte, anche la stessa Caloisi ha ritenuto che il vestito sfoggiato sul tappeto rosso non fosse del tutto perfetto per l’occasione e per le sue forme attuali.

Chi è Angela Caloisi

Angela Caloisi è originaria di Caserta e ha 32 anni. Nel 2017 ha fatto capolino a Uomini e Donne, dove ha corteggiato Paolo Crivellin. Alla fine del percorso nel popolare dating show di Canale 5, lui l’ha scelta e da allora non si sono più lasciati. Dopo circa sette anni di fidanzamento, si sono sposati nell’agosto 2025. Il matrimonio è stato celebrato nei giardini di Villa Corsini a Mezzomonte, a Firenze. A distanza di qualche mese dall’evento nuziale, la coppia ha annunciato di aspettare il suo primo figlio. I due, da quando stanno insieme, hanno sempre vissuto la relazione nel riserbo, senza cercare visibilità e hype con mezzi scandalucci, a differenza di molti altri personaggi orbitanti attorno a UeD.