Andreas Muller senza parole: la sorpresa e il grazie a Veronica (Video)

Andreas Muller compleanno, ieri il ballerino ha festeggiato i 24 anni d’età in modo speciale: la sorpresa

Andreas Muller ha ricevuto una bellissima sorpresa per il compleanno. Ieri, martedì 2 giugno 2020, il ballerino di Amici Speciali ha spento 24 candeline e non sono mancati gli auguri sui social da parte delle persone a lui care. Anche Veronica Peparini ha pubblicato un post dedicato al fidanzato per celebrarlo nel suo giorno dell’anno, ma la vera sorpresa è arrivata in serata. Poco fa su Instagram Andreas ha pubblicato il video della bellissima sorpresa che i suoi amici e la sua famiglia gli hanno fatto. Nel video si vedono Andreas e Veronica rientrare a casa dopo una giornata di prove ad Amici, o almeno immaginiamo venissero da lì, e poi parte la canzone di tanti auguri. Veronica Peparini ha organizzato una bellissima festa a sorpresa per Andreas a casa loro. Amici e parenti riuniti dopo tanti mesi in cui tutti abbiamo dovuto mantenere le distanze e non abbiamo potuto vedere i nostri cari.

Andreas Muller, festa di compleanno a sorpresa: il video e le parole per Veronica

Per questo una festa di compleanno a sorpresa in questo momento ha acquistato un valore maggiore rispetto ad altri periodi. Ed è stato per questo ancora più speciale. Andreas ha pubblicato il video e ha ringraziato i tanti che sono accorsi per festeggiarlo. Queste le sue parole: “Grazie a voi per la sorpresa di ieri sera. Grazie alla mia famiglia che siete la mia vita. E grazie a una donna speciale come te”. Ha ritagliato uno spazio speciale per Veronica, la sua compagna ormai da tempo. Un grazie di eccezione infatti è andato a lei dopo la festa a sorpresa, forse perché è stata proprio lei a organizzarla. Un semplice gesto che però è segno di amore: voler vedere felice la propria metà nel giorno del compleanno è un gesto da persona innamorata. Andreas ha pubblicato anche una foto di gruppo con la torta. E sotto questo scatto ha scritto la data di ieri e una dedica: “Non c’erano tutti, ma una bella parte di cuore”.

Andreas Muller, ieri è stato il suo compleanno: il messaggio su Instagram

Anche Andreas comunque non ha dimenticato il momento delicato che stiamo attraversando in Italia e nel resto del mondo. Anche se stiamo assaporando un po’ di ritorno alla normalità nelle ultime settimane, e la festa a sorpresa ne è un esempio. Un gesto che solo un mese fa non sarebbe stato possibile. Ma il pensiero di Andreas ieri è corso non solo verso l’emergenza che ha travolto il paese. Nel suo messaggio infatti ha parlato anche della battaglia che stanno combattendo negli Stati Uniti d’America contro il razzismo, dopo l’atroce e inaccettabile episodio di George Floyd.