Andreas Muller ha scritto una dolce dedica al fratello Daniel. Non è la prima volta che succede, anzi il ballerino è molto legato al ragazzo e non perde occasione per ricordare quanto sia importante nella sua vita. Oggi lo ha fatto in un’occasione un po’ particolare: il fratello di Andreas è in ospedale. È stato lui stesso a raccontare cosa sta succedendo e cosa succederà nei prossimi giorni. Forse per aggiornare i suoi fan che lo vedono un po’ assente sui social, forse per un gesto d’amore verso il fratello. Fatto sta che insieme a delle foto di Daniel in ospedale è arrivato il suo racconto.

Il ballerino ha spiegato di aver accompagnato suo fratello in ospedale martedì. Si è scattato una foto nella notte davanti al portone di casa, dopo averlo lasciato in ospedale. Il motivo del ricovero è una tachicardia fuori controllo, ha spiegato, che provocava anche una forte sudorazione. Appena arrivati al pronto soccorso i medici hanno subito evidenziato che i battiti erano a circa 190, quindi è stato ricoverato in codice rosso. Daniel è in ospedale da una settimana, ma presto potrà trascorrere qualche giorno a casa ora.

I medici hanno dato l’ok affinché il giovane passi qualche giorno con la sua famiglia dopo una settimana di ricovero. Dopo questi giorni però dovrà tornare in ospedale e sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico a fine mese. Queste sono tutte le risposte a cosa è successo al fratello di Andreas Muller. Lui stesso ha raccontato nei dettagli l’accaduto, insieme a delle emozionanti parole per Daniel:

“Siamo abituati e siamo sempre qui a dedicarci a questa roccia. Tra sorrisi e momenti più sconfortanti sei stato, sei e sempre rimarrai il regalo più bello che la vita potesse farmi”

Andreas Muller e il fratello Daniel si sono sentiti probabilmente ogni giorno, come testimoniano foto e video nel post su Instagram. Nelle foto, inoltre, il fratello sembra essere sereno e sicuro di poter contare sull’amore della sua famiglia per affrontare questo nuovo ostacolo. Andreas non mancherà di aggiornare i suoi fan nei prossimi giorni, soprattutto dopo l’operazione chirurgica. Non resta che augurare un grande in bocca al lupo al giovane Daniel, come hanno fatto tantissime persone nei commenti sotto al post del ballerino.