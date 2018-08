Andreas Muller, grave lutto: le parole strazianti del ballerino

Andreas Muller colpito da un grave lutto. Le parole strazianti del ballerino: “Il momento che speravo arrivasse più tardi possibile…”

Andreas Muller e quel messaggio che non avrebbe mai voluto scrivere: il ballerino diventato popolare grazie al programma Amici di Maria De Filippi, nell’ultima Stories condivisa su Instagram, ha affidato uno straziante messaggio di addio all’amico appena scomparso. Parole intense, toccanti, colme di dolore per la perdita subita. “Il momento che speravo arrivasse più tardi possibile. Il messaggio che speravo arrivasse più tardi possibile… Il ricordo che rimarrà in eterno. Di un grande amico, un padre, un guerriero, un esempio. Splendi… e fai sorridere anche lassù qualcuno come solo tu sapevi fare. Fatti quella bella corsetta che tante volte volevi fare quest’estate ‘O Frat mij'”

Il ballerino piange l’amico scomparso

Sull’identità della persona pianta da Andreas Muller poco si sa. D’altra parte, almeno per il momento, è stato lo stesso ballerino a non aver voluto svelare il nome e ulteriori dettagli. Tuttavia, tra i suoi tanti fan, qualcuno ha dato un’informazione in più sul tragico evento, taggando proprio il danzatore a seguito del messaggio di commiato scritto: “Lui adesso ti guarda da lassù e sono sicura che sarà orgoglioso dell’amico che ha avuto affianco. Sei una persona meravigliosa e sono sicura che se ne sia accorto pure lui. Purtroppo succedono cose che non si è pronti ad affrontare ma dobbiamo essere forti, perché lui ora sta bene♥️ Sorridi anche per lui, perché lui avrebbe voluto vederti felice. Riposa in pace🔐”. Inoltre, sempre il suddetto fan, a chi gli ha chiesto a chi fosse rivolto il messaggio di Muller, ha risposto: “È morto un suo amico”.

Andreas Muller e il dolore per la perdita dell’amico

Oltre al messaggio di Andreas e all’intervento sopracitato dell’utente Instagram al momento non si sa nulla più. Tuttavia dalla lettera di Muller si potrebbe evincere che la scomparsa sia di un suo mentore – amico e che, sempre restando nel campo delle ipotesi, fosse malato (a farlo pensare è quel ‘il messaggio che speravo arrivasse il più tardi possibile’). Congetture a parte, non resta che rispettare il dolore del ballerino e quello dei cari della persona defunta.