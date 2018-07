Andreas Muller è tornato single: “Io e Mari ci siamo lasciati”

Andreas Muller e la fidanzata Maria Elena si sono lasciati

Andreas Muller è di nuovo single. È finita la storia d’amore con Maria Elena, la ballerina conosciuta prima della vittoria ad Amici. A dare l’annuncio è stato lo stesso Andreas, con un lungo post su Instagram dove ha chiesto rispetto per la fine di questa relazione. Una relazione durata ben sette anni, che ha superato diverse crisi. Come quando Muller è entrato per la prima volta nella Scuola di Maria De Filippi ma è stato poi costretto ad abbandonarla per via di un infortunio. Col tempo Andreas e Maria Elena erano riusciti a costruire un rapporto solido e importante ma alla fine qualcosa è andato storto e hanno deciso di prendere strade differenti. Il ballerino ha preferito non svelare i motivi della rottura: ha semplicemente chiesto rispetto per la sua vita privata e quella della sua ex compagna.

Andreas Muller tuona su Instagram: “Curatevi di più delle vostre vite”

“Io e Mari in questo momento ci siamo lasciati e i motivi sicuramente li conosciamo io e lei, perché chi giudica ed è arrivato ora, dimentica o non conosce la nostra storia portata avanti per 7 anni”, ha scritto Andreas Muller su Instagram a proposito della fidanzata Maria Elena. “Ho deciso di condividere questa cosa solo perché vorrei che la situazione fosse chiara ma soprattutto vorrei che ci fosse rispetto per tutto ciò”, ha poi spiegato il ballerino di Amici.

Grazie. A post shared by ANDREAS MÜLLER (@muller_andreas) on Jul 16, 2018 at 3:15am PDT

Periodo difficile per Andreas Muller

Di sicuro questo non è un periodo facile per Andreas Muller. Prima dell’addio a Maria Elena, il vincitore di Amici 16 ha avuto alcuni problemi di salute che lo hanno addirittura portato al ricovero in ospedale. Ora Andreas sta meglio e ha cambiato colore ai capelli. Muller ha deciso di tingersi di biondo: nuovo look, nuova vita? Assolutamente sì!