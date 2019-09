Andreas Muller e Veronica Peparini si sono lasciati? Il ballerino torna sui social

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono lasciati? Oggi la verità

Era da un po’ che Andreas Muller non si faceva vedere su Instagram, ed è per questo che molti fan avevano iniziato a sospettare che lui e Veronica Peparini fossero in crisi. Un vero peccato, nel caso, perché il ballerino di Amici di Maria De Filippi e la maestra di danza hanno superato tanti ostacoli per stare assieme, e ne sono testimoni le critiche che trovate sparse qua e là sui loro profili a causa di vari motivi, ad esempio della differenza d’età. I fatti in effetti non sono questi perché Veronica e Andreas non sono in crisi e stanno ancora insieme: a confermarlo è stato proprio lui che su Instagram ha scritto un messaggio ai fan tra le proprie storie spiegando il motivo per cui si è fatto vedere poco sinora.

Andreas e Veronica oggi, il messaggio di Muller ai fan

“Sono molto assente sui social – così ha esordito Muller –! Un po’ perché il lavoro (almeno per me) mi impegna e non ho tempo per rendervi partecipi, un po’ perché non mi va di far vedere ogni secondo della mia vita, anche perché non è una vita perfetta, e come ogni vita ha alti e bassi. Posso però dirvi che sto bene! Che tra pochi giorni questo profilo tornerà ad essere attivo pieno di novità, vi renderò partecipi di tutto il lavoro che stiamo facendo e vedrete quante sorprese ci saranno”. Già da questo si capisce che Andreas e Veronica sono ancora una coppia visto che il ballerino ha parlato al plurale riferendosi a dei progetti su cui non ha detto nulla ma che secondo noi sta preparando assieme alla Peparini; subito dopo Andreas è stato ancor più chiaro.

News Andreas e Veronica: amore a gonfie vele

“La mia vita privata – queste le sue parole – è sempre la stessa e stiamo bene”. Veronica non ha scritto niente di tutto questo, anche perché non è solita rilasciare dichiarazioni del genere; tra le storie però c’è un filmato che dimostra che i due erano assieme e che quindi le tante voci su un presunto allontanamento erano soltanto paure. Andreas comunque ha fatto bene a intervenire perché si sa che in casi come questo è meglio stroncare qualsiasi voce sul nascere.