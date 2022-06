Andreas Muller è guarito “grazie a Veronica Peparini” e ha un nuovo lavoro

Andreas Muller è uscito dal tunnel buio in cui era entrato qualche mese fa. Un buio fatto di ansia e depressione che per un periodo l’ha spinto a tenersi alla larga dai social network e dagli affetti più cari. Il 26enne, però, ha sempre avuto accanto la compagna Veronica Peparini, conosciuta qualche anno fa ad Amici di Maria De Filippi. Grazie alla collega il giovane è riuscito a superare questo momento complicato e ad andare avanti.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Andreas Muller ha confidato:

“Ho passato parecchi momenti no che mi hanno causato malessere. E mi ha aiutato tanto il fatto che Veronica mi sia stata vicino in ogni mio successo e insuccesso. Lei mi fa rendere conto delle mie qualità e delle mie potenzialità”

L’ex allievo del talent show di Canale 5 ha spiegato di aver avuto delle delusioni lavorative schiaccianti che lo hanno provato parecchio. In più ha avuto un problema al menisco che lo ha tenuto lontano dalla danza per troppo tempo. Oggi però la situazione è nettamente migliore e Andreas ha trovato un altro lavoro dopo l’addio ad Amici.

Muller sta continuando a seguire Aka7even, cantante lanciato dal programma di Maria De Filippi. Il ballerino ha curato la parte coreografica del tour dell’artista e ha lavorato pure al suo ultimo videoclip. Inoltre Andreas è stato scelto da Veronica Peparini come suo assistente per le coreografie del concerto di Alessandra Amoroso a San Siro.

Non è chiaro se Andreas Muller tornerà ad Amici il prossimo settembre. In attesa di saperne di più il giovane si sta dando da fare pure come coreografo. Inoltre ha acquistato un appartamento accanto a quello di Veronica Peparini.

Un modo, come spiegato dal diretto interessato, per avere una certezza in più e soprattutto per avere dei propri spazi all’interno della coppia. Andreas Muller ci ha tenuto a precisare alla rivista diretta da Riccardo Signoretti che con Veronica non c’è mai stata alcuna crisi come insinuato da qualche malelingue mesi fa.

Andreas e la Peparini sono più uniti e complici che mai e Muller ha ringraziato la compagna e collega per il suo supporto che non è mai mancato. Per ora il danzatore non pensa a matrimonio e figli ma in futuro sogna una famiglia tutta sua.

Veronica è già mamma di Daniele e Olivia, avuti dall’ex compagno storico Fabrizio Prolli, ballerino pure lui ed ex assistente della Peparini.