Andrea di Temptation Island, falò con Raffaela: il gesto che non piace

Temptation Island, il falò tra Andrea e Raffaela: il gesto che non piace al pubblico

Anche per Raffaela e Andrea è arrivato il momento del falò di confronto a Temptation Island. La giovane ragazza è arrivata all’incontro con il suo fidanzato con le idee chiare. Lui è invece apparso un po’ più titubante. Il pubblico del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia è sempre molto attento e questo ha fatto sì che si rendesse conto di un particolare gesto. Oltre ad aver deluso i fan della trasmissione per l’atteggiamento avuto nei confronti della single Teresa, Celentano ha lasciato senza parole per il modo in cui si è comportato al falò. Mentre la dolce Giudice ha iniziato a spiegare al suo uomo di essere rimasta davvero male davanti ai video che le sono stati fatti vedere.

Andrea Celentano ride al falò con Raffaela a Temptation Island

Mentre Raffaela parlava e spiegava i motivi per cui è rimasta deluso da ciò che il suo fidanzato ha fatto con la tentatrice Teresa, lui non ha fatto altro che ridere. Andrea non ha proferito parola per alcuni minuti, restando ad ascoltare e a sorridere in faccia alla sua donna. Tale gesto non è piaciuto al pubblico di Temptation. A quanto pare, secondo moltissimi fan del programma il giovane è stato irrispettoso e il suo atteggiamento non è stato affatto di buon gusto. Su Twitter se ne leggono davvero di tutti i colori. “Andrea sei patetico!”, “Andrea che si arrampica sugli specchi, poraccio!”, “Andrea, ma il coraggio per ridere dove lo trovi?”

Temptation Island, Andrea e Raffaela: il falò di confronto

Fino all’ultimo minuto, i telespettatori di Temptation Island hanno sperato che Raffaela trovasse il coraggio di fare una tirata di orecchie ad Andrea. Lui è rimasto piuttosto impassibile, per poi iniziare a spiegarsi e giustificarsi. In tutto ciò, la Giudice ha mostrato fino all’ultimo di essere rimasta davvero molto male.