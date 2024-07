Andrea Preti di nuovo con una tennista! Tenerezze con la Williams

Alfonso Signorini ci regala sempre grandi novità nel mondo del gossip e della televisione. Sul suo settimanale Chi, è uscita una notizia riguardante l’ex tennista provetta Venus Williams, famosa per le sue doti sportive, regina di Wimbledon e da sempre accostata al nome della sorella Serena.

Ora invece, grazie al gossip del settimanale Chi, questo binomio si allarga, e lascia spazio al bel ex naufrago paparazzato in sua compagnia.

Le foto dello scoop

Si tratterebbe di Andrea Preti, ex naufrago dell’Isola dei famosi, nonché attore e grande amante del tennis (e più avanti ne capirete il perché).

Nelle foto pubblicate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini si vedono la Williams e l’attore-modello, scambiarsi molti gesti di tenerezza in barca a pranzo dove si trovano in compagnia di alcuni amici.

Negli scatti i due appaiono complici e vicini durante un pranzo a Nerano, in Campania.

Si ritagliano del tempo per stare in compagnia l’uno dell’altra e riservarsi qualche carezza

fa sapere il settimanale.

Sembrerebbe che Andre Preti avrebbe ritrovato l’amore dopo una serie di relazioni sfortunate e simili per molti versi. Quella con Venus Williams potrebbe essere una nuova e interessante, forse più promettente, conquista?

Il passato amoroso dell’attore

Se a Venus Williams non servono presentazioni, ad Andrea Preti forse sì.

Ricordiamo che La Venera nera (così come viene chiamata) ha vinto 49 titoli WTA e vanta nel suo palmarès ben sette vittorie nel circuito singolare del Grande Slam. Ha vinto 14 vittorie anche nel doppio Grande Slam ottenute con l’amata sorella Serena Williams.

Di sicuro Andrea Preti nel suo passato non può vantare conquiste sportive come la nuova fiamma ma, alle spalle, ha sicuramente una serie di relazioni che hanno fatto scalpitare per anni il mondo del gossip.

Nato a Copenaghen nel 1988, Preti raggiunge la notorietà grazie a L’Isola dei Famosi nel 2016, dove si era distinto soprattutto per una corsa in spiaggia completamente nudo mentre si trovava su Playa Desnuda. Fra il 2017 e il 2018 poi ha avuto una storia con l’attrice Claudia Gerini.

Se il flirt con Venus Williams venisse confermato, per Preti non sarebbe la prima volta con una tennista. In passato, infatti, l’attore ha avuto una relazione con Susanna Giovanardi, anche lei giocatrice di tennis, che si sarebbe conclusa lo scorso marzo dopo alcuni anni insieme. Le foto di coppia che li ritraevano sui social però sono sparite.

Ancora prima, era stata Flavia Pennetta a conquistare il cuore di Preti. I due sono stati insieme nel lontano 2014, dopo essersi conosciuti a casa di amici. Tuttavia, come lo stesso attore ha raccontato a Vanity Fair, a un certo punto Flavia si è allontanata a causa dei rispettivi impegni e, nonostante inizialmente non avesse percepito segnali di crisi, alla fine si sono resi conto che la distanza era diventata insormontabile, decidendo così di separarsi.

Speriamo che anche la storia con Venus non finisca allo stesso modo. Vedremo.