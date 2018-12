Andrea Pinketts è morto: il pubblico lo ricorda al Costanzo Show

E’ morto Andrea Pinketts, scrittore e giornalista: si è spento a 57 anni a Milano. Il grande pubblico lo ricorda per la sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show

Andrea G. Pinketts si è spento a 57 anni all’ospedale di Niguarda, nella sua Milano. Lo scrittore e giornalista non ce l’ha fatta dopo essere stato aggredito da due carcinomi. Famoso nel suo settore, fu conosciuto anche al grande pubblico televisivo per le sue ospitate al Maurizio Costanzo Show. La sua eredità è corposa, sia sul fronte giornalistico, sia sul fronte letterario. Tanti i casi di cronaca a cui lavorò. Alcuni famosi, come quello della setta dei Bambini di Satana e del “mostro di Foligno”. Celebri i suoi romanzi noir, molti dei quali hanno per protagonista Lazzaro Santandrea, che altro non fu che il suo alter ego, alle prese con vicende al limite del grottesco nella città della Madonnina.

“La malattia, in due fasi, mi ha spedito nello spazio. Devo stare tutto il giorno a letto”. L’ultima intervista di Andrea

Come fa sapere Repubblica.it tutto è iniziato alla fine dello scorso anno. Il collo si gonfiò. Fu la prima spia del brutto male scoperto in seguito. Poi se n’è presentato un altro, stavolta alla spina dorsale. Costretto a letto, prima di arrendersi, ha anche tentato una cura sperimentale. “La malattia, in due fasi, mi ha spedito nello spazio. Devo stare tutto il giorno a letto, quando riesco a muovermi devo usare una sedia a rotelle. E sto sperimentando il magico mondo della morfina – dichiarava Pinketts nella sua ultima intervista riportata da Repubblica – Ti seda, ti fa passare il dolore, ma genera anche delle crisi violente. Mi sono strappato i tubi da solo. Quando sono arrivato qui, il personale medico credeva che fossi un pazzo furioso. Ora mi amano. Chiamano le mie parti intime Ivan il Terribile“.

Gli ultimi giorni dello scrittore

Anche negli ultimi giorni, nonostante le condizioni andavano peggiorando, non si è mai lamentato, né perso d’animo. Anzi, lui stesso cercava di infondere carica ed energia a chi gli era vicino e a chi, come i suoi lettori, gli facevano sentire il loro affetto.